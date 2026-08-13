Profesionales de viviendas turísticas advierten de que una tasa turística encarecería el acceso a vacaciones

Cartel de vivienda turística en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SOPELA

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AvvaPro) ha advertido de que la implantación de una tasa turística en Andalucía supondría un nuevo coste para las familias que eligen esta modalidad de alojamiento y ha reclamado que cualquier decisión sobre fiscalidad turística se analice desde criterios de accesibilidad, proporcionalidad, igualdad de trato y consenso con el conjunto del sector.

Tal y como ha señalado en una nota de prensa, la asociación considera "especialmente relevante" incorporar al debate un dato: el 33,4% de la población española no podía permitirse en 2024 una semana de vacaciones fuera de casa, frente al 27% de media registrado en el conjunto de la Unión Europea, según los datos de Eurostat.

"Hay un dato que debería hacernos reflexionar: uno de cada tres españoles no puede permitirse una semana de vacaciones fuera de casa al año. Por eso, cuando hablamos de alojamiento turístico también tenemos que hablar de accesibilidad", ha señalado AvvaPro.

Además, ha añadido que no todos los viajeros tienen las mismas necesidades ni el mismo presupuesto. "Las viviendas y apartamentos turísticos ofrecen, en muchos casos, una alternativa especialmente adecuada para familias numerosas, grupos, estancias de mayor duración o personas que necesitan disponer de cocina, varias habitaciones y zonas comunes", ha aseverado.

"No todo el mundo viaja en pareja y se aloja en una habitación de hotel. Hay familias que necesitan otro tipo de alojamiento y que encuentran en las viviendas turísticas una opción que les permite repartir el coste de la estancia", ha asegurado la asociación.

En este contexto, AvvaPro considera que cualquier incremento de la fiscalidad turística debe analizarse también desde el punto de vista del consumidor, ya que un nuevo recargo puede terminar trasladándose al precio final del alojamiento.

"Si queremos que Andalucía siga siendo un destino accesible para las familias, debemos ser muy prudentes a la hora de introducir nuevos costes sobre el alojamiento. La competitividad turística también se mide por la capacidad de las familias para poder seguir viajando", ha apuntado la organización.

UNA FISCALIDAD EQUILIBRADA PARA TODAS LAS MODALIDADES DE ALOJAMIENTO

AvvaPro ha reiterado que cualquier eventual tasa turística debe plantearse desde el consenso real entre todos los actores del sector, tal y como ya defendió la asociación ante anteriores propuestas. Ante esto, la entidad considera "fundamental" que cualquier medida fiscal sea "transparente, equilibrada y garantice la igualdad de trato entre las distintas modalidades de alojamiento".

"No se trata de establecer privilegios para una modalidad concreta, sino de garantizar que cualquier decisión fiscal se adopte con criterios homogéneos y evitando distorsiones de competitividad entre actividades que participan en el mismo mercado", ha señalado AvvaPro.

La asociación ha considerado, además, que toda regulación que se vaya acumulando sobre el sector debe valorar sus efectos sobre los precios finales.

"Cada nueva carga, cada nueva obligación o cada nueva regulación que encarece la actividad puede acabar repercutiendo en el precio del alojamiento. Y eso no resuelve el problema de la vivienda", ha sostenido.

El debate sobre la vivienda debe abordarse sobre sus causas estructurales considera necesario diferenciar las políticas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda de aquellas dirigidas a ordenar la actividad turística.

"El problema del acceso a la vivienda necesita más oferta residencial, seguridad jurídica, suelo disponible y capacidad para construir. Introducir nuevos costes sobre el alojamiento turístico no genera una sola vivienda nueva para el mercado residencial", ha advertido la asociación.

En este sentido, la entidad ha reclamado que el debate se aborde desde los datos y las causas estructurales de la falta de vivienda, evitando trasladar al sector turístico responsabilidades que corresponden a un problema mucho más amplio.

"Andalucía necesita un turismo competitivo, sostenible y accesible. Si una parte de la población ya tiene dificultades para permitirse una semana de vacaciones, nuestra prioridad debería ser facilitar el acceso, no añadir obstáculos económicos", ha concluido AvvaPro.

REFORZAR LA FINANCIACIÓN MUNICIPAL SIN ENCARECER LAS VACACIONES

De esta manera, la asociación considera que, si determinados municipios necesitan más recursos para atender los costes asociados a una elevada actividad turística, debe abrirse el debate sobre su financiación sin trasladar necesariamente esa necesidad a una nueva carga sobre quienes viajan.

"La cuestión es si realmente necesitamos seguir creando nuevos impuestos o si debemos redistribuir de una forma más justa los importantes ingresos que ya reciben las administraciones", ha señalado la asociación.

AvvaPro ha asegurado que la recaudación fiscal ha alcanzado cifras récord. Solo la última campaña de la Renta se cerró con más de 10.600 millones de euros de ingresos netos para Hacienda, un 53% más que en el ejercicio anterior, mientras que la recaudación por el Impuesto sobre el Patrimonio alcanzó los 2.512 millones de euros, también en niveles récord.

La asociación plantea que una parte de los ingresos fiscales generados por la propia actividad turística, incluido el IVA derivado del consumo de los visitantes en Andalucía, podría contribuir a reforzar la financiación de los municipios.

"Antes de crear una nueva carga que se suma directamente al coste de las vacaciones, creemos que debe analizarse cómo redistribuir mejor los recursos que ya recibe el Estado".

"Si uno de cada tres españoles no puede permitirse una semana de vacaciones al año, debemos preguntarnos si la respuesta es seguir aumentando el coste de viajar o gestionar mejor los recursos públicos", ha concluido AVVAPro.