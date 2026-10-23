La profesora de la Universidad de Córdoba Amanda García y José Ángel García reciben el premio Talgo

Foto de familia de todos los reconocidos en la actual edición de los premios Talgo. - UCO

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La profesora de la Universidad de Córdoba (UCO) y vicerrectora de Campus Sostenible de la institución académica, Amanda Penélope García Marín, ha recibido, junto a José Ángel García Ruz, el premio Talgo a la Innovación Tecnológica en la categoría de Tecnología Ferroviaria, una distinción concedida por la empresa líder en el diseño y fabricación de trenes ligeros de alta velocidad.

En concreto, según ha informado la UCO en una nota, el reconocimiento, dotado con 15.000 euros y que este año ha alcanzado su XXIII edición, ha recaído sobre el proyecto 'Sistema unificado de downforce diferencial en TAV', una iniciativa presentada por Amanda García Marín y García Ruz que plantea "un sistema aerodinámico activo para trenes de alta velocidad que mejora la seguridad y el rendimiento frente al viento lateral mediante un dispositivo instalado en el techo, capaz de generar carga aerodinámica descendente sobre los bogies".

El acto de entrega de los reconocimientos, en los que se han concedido un total de cinco premios en distintas categorías, ha tenido lugar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y ha contado con la participación, además del presidente de Talgo, José Antonio Jainaga; de la vicepresidenta de Innovación y Transferencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, Ana Castro; la directora general de Innobasque, Leire Bilbao y la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio.

Estos premios "son un referente social para impulsar proyectos e ideas vanguardistas y disruptivas en el ámbito de la innovación tecnológica, la visibilidad de la mujer en la industria y el papel fundamental de la soldadura en el sector ferroviario". Como líder en materia de innovación aplicada al sector ferroviario, Talgo tiene como objetivo con la celebración de estos galardones "promover proyectos vanguardistas en ambos ámbitos que contribuyan a construir un futuro más innovador".

Amanda Penélope García Marín es doctora en Ingeniera de Montes y catedrática de Proyectos de Ingeniería en la UCO. Desde julio de 2022 ocupa el cargo de vicerrectora de Campus Sostenible en dicha universidad, gestionando su política ambiental, las estrategias de sostenibilidad y eficiencia energética, así como las obras, el equipamiento y la mejora de los campus universitarios.

Durante su etapa de formación académica recibió diversos reconocimientos académicos, entre los que destacan el premio nacional Fin de Carrera, el premio de tesis de la Real Academia de Doctores de España y el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Córdoba. Actualmente desarrolla su actividad docente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam), donde imparte asignaturas ligadas al área de Proyectos de Ingeniería.