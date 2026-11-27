La Diputación de Granada organiza sus primeras jornadas de promoción turística en México. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de Granada ha organizado por primera vez unas jornadas propias de promoción turística en México con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la provincia en este mercado emisor, incrementar la llegada de visitantes y generar nuevas oportunidades de negocio para las empresas turísticas granadinas.

La iniciativa incluye presentaciones del destino en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México; y se está llevando a cabo esta semana en colaboración con la Oficina Española de Turismo en México, dependiente de Turespaña. Cuenta con la participación de tres empresas turísticas de la provincia --El Templo del Flamenco, Armitour y My Top Tour--, que acuden con el respaldo de la Cámara de Comercio de Granada.

La organización de estas primeras jornadas responde fundamentalmente a dos factores: el creciente interés de los mexicanos por viajar a España y el elevado gasto que realizan durante sus viajes, circunstancias que convierten a México en un mercado de especial interés estratégico para Granada.

La diputada provincial de Turismo, Mónica Castillo de la Rica, ha señalado que "México es ya uno de los principales mercados internacionales de Granada y presenta un extraordinario potencial de crecimiento. Compartimos una lengua, estrechos vínculos históricos y culturales, y una especial afinidad que queremos aprovechar para atraer a un mayor número de visitantes mexicanos".

"Con estas jornadas, damos un paso más en la internacionalización de Granada y en la captación de un turismo de alto valor que contribuya a mejorar la rentabilidad económica y social de esta actividad en nuestra provincia", ha dicho.

En este sentido, Castillo ha explicado que "el interés de los viajeros mexicanos por la cultura, el patrimonio histórico, la gastronomía y las experiencias singulares encaja especialmente bien con la oferta turística de Granada. El Patronato aprovechará las jornadas para promocionar los atractivos de la capital y del conjunto de la provincia, desde la Alpujarra y el Geoparque de Granada hasta Sierra Nevada, la Costa Tropical, el Valle de Lecrín y el Poniente Granadino".

CERCA DE 49.000 TURISTAS MEXICANOS EN GRANADA

Según los datos del Sistema de Inteligencia Turística del Patronato Provincial de Turismo, los mexicanos representaron en 2025 el 3,21 por ciento de los 1.521.136 turistas extranjeros que se alojaron en establecimientos reglados de la provincia de Granada.

Esta cifra, equivalente a cerca de 49.000 viajeros, sitúa a México como el décimo mercado emisor internacional del destino granadino. Estos resultados se enmarcan en el notable crecimiento que ha experimentado el turismo mexicano hacia España en los últimos años.

Según Turespaña, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España recibió en 2025 alrededor de 1.022.000 turistas procedentes de México, frente a los cerca de 598.000 registrados en 2019, lo que supone un incremento superior al 70 por ciento respecto a los niveles anteriores a la pandemia.

El atractivo de España para los viajeros mexicanos quedó también reflejado en una encuesta realizada en 2024 por la revista especializada 'Pasillo Turístico' entre los agentes de viajes del país, que situó a España como el segundo destino más solicitado por sus clientes.

En esa misma edición, los profesionales mexicanos reconocieron a la Oficina Española de Turismo como la mejor oficina de turismo internacional. La buena conectividad aérea entre ambos países favorece asimismo las posibilidades de crecimiento de este mercado.

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, las tres ciudades elegidas por el Patronato para desarrollar sus jornadas promocionales, disponen de conexiones directas con España.

GASTO TURÍSTICO ESPECIALMENTE ELEVADO

La elevada capacidad de gasto de los viajeros mexicanos es otro de los principales argumentos que justifican la apuesta del Patronato por este mercado.

Los turistas procedentes de México realizaron en España un desembolso de 2.981 millones de euros durante 2025, la cifra más alta de la serie histórica analizada por Turespaña, con un gasto medio por viajero de aproximadamente 2.917 euros.

Especialmente revelador es el gasto medio diario de estos visitantes, que alcanzó los 412 euros entre enero y septiembre de 2025, según estimaciones de Turespaña a partir de la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) del INE.

México se situó durante ese periodo a la cabeza de los mercados emisores americanos tanto en gasto total como en gasto medio por persona y día. Como referencia, el gasto medio diario del conjunto de turistas que visitaron la provincia de Granada en 2025 fue de 106,52 euros, según el Sistema de Inteligencia Turística del Patronato.

El gasto diario de los mexicanos en sus viajes a España es, por tanto, casi cuatro veces superior a la media registrada en el destino granadino, una diferencia que ilustra el potencial económico de este mercado.

TRES ENCUENTROS PROFESIONALES Y COMERCIALES

El Patronato de Turismo ha organizado tres encuentros en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México esta semana. Las jornadas están dirigidas a turoperadores, agentes de viajes y medios de comunicación mexicanos e incluyen presentaciones institucionales de la oferta turística de Granada y reuniones comerciales entre profesionales de ambos países.

En ellos participan también tres empresas turísticas de la provincia, dentro de una misión comercial directa impulsada por la Cámara de Comercio de Granada a través del programa Pyme Global, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Estas compañías tienen así la oportunidad de presentar sus productos y servicios, establecer contactos con intermediarios mexicanos y explorar nuevas vías de comercialización.