La provincia de Jaén alcanza las 4.766 solicitudes del Bono Cultural Joven en su quinta edición

Detalle de un cartel sobre el Bono Cultural Joven. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén ha alcanzado las 4.766 solicitudes del Bono Cultural Joven en esta quinta edición, cuyo plazo de solicitud para las personas nacidas en 2008 finaliza el próximo 31 de octubre.

Forman parte de las 67.091 peticiones registradas en Andalucía y de las más de 337.000 que se han recibido en el conjunto de España para acceder a este programa impulsada por el Gobierno.

Permite a las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años en 2026 disponer de esta ayuda de 400 euros tanto para consumir productos culturales como para adquirir instrumentos musicales, materiales para la creación artística o cursos culturales. Para ello, deben registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web https://bonoculturajoven.gob.es/.

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, 4.159 en toda España, 835 de ellas en Andalucía, según ha informado este martes la Subdelegación del Gobierno en Jaén.

Para solicitar el Bono Cultural es imprescindible que los interesados obtengan, previamente, una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para aquellos que no hayan cumplido todavía los 18 años) o bien el Certificado digital.

Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. El Bono Cultural Joven 2026 permite elegir entre dos modalidades:

En la primera, se pueden repartir los 400 euros de la ayuda entre diversas áreas, como artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros), y los productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros), con libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo y CDs.

Además, se contempla el consumo digital o en línea (hasta 100 euros): suscripciones a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, libros digitales, canciones o álbumes digitales a través de plataformas de venta de música, suscripción para descarga de archivos multimedia (incluyendo pódcast), cursos en línea sobre materias relacionadas con la cultura y suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.

La segunda modalidad implica que se puede destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre: cursos y talleres de contenido cultural (en modalidad presencial y en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.