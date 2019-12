Proyectan una estrategia de I+D+i para depuración de aguas residuales en regiones transfronterizas de España y Portugal

Publicado 12/12/2019 17:33:30 CET

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha acogido esta semana una sesión de trabajo articulada en mesas regionales de análisis con usuarios y generadores de 'I+D+i' en torno al proyecto de potenciación de la investigación de excelencia en el ámbito de la depuración de aguas residuales en las pequeñas aglomeraciones urbanas 'IDIAqua', que pretende desarrollar una estrategia de 'I+D+i' en esa materia en regiones fronterizas de la mitad meridional de España y Portugal.

La necesidad de buscar soluciones "específicas y diferenciadas" para resolver la depuración en la pequeña escala es el origen del proyecto 'IDiAqua', cuyo objetivo es "potenciar la I+D+i en el ámbito del tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones, para implementar tecnologías innovadoras, más eficientes y con una huella de carbono reducida", según ha informado la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA-A) en una nota este jueves.

Todo ello, a través de la consolidación de una red de innovación en la que se integran los centros de investigación, las empresas y las administraciones, que ponen en común sus conocimientos, sus infraestructuras y su capital humano.

Desde ASA explican que la depuración de las aguas residuales generadas en pequeñas poblaciones presenta una serie de condicionantes tanto técnicos como de contexto socioeconómico que hacen que la respuesta a estos retos requieran de una I+D+i específica, que sea "capaz de ofrecer soluciones adecuadas y adaptables a las singularidades que presentan este tipo de aglomeraciones".

'IDIaqua' aspira a "mejorar y aumentar" las relaciones existentes y el 'networking' entre operadores, investigadores, usuarios y pymes, agentes sociales y administraciones públicas a nivel regional. A su vez, se profundiza en las necesidades de 'I+D+i' de los operadores y las administraciones con competencias en infraestructuras de depuración de aguas en pequeñas poblaciones, un enfoque que "favorece la unión de oferta y demanda de 'I+D+i' en un sector donde se requieren soluciones reales y viables".

Las distintas entidades que conforman el partenariado trabajan de forma colaborativa y conjunta, "aunando esfuerzos y multiplicando capacidades para seguir avanzando en la optimización continua y la materialización de las acciones necesarias que permitan las mejores actuaciones posibles".

Financiado por el Programa Poctep (2014-2020), 'IDIaqua' cuenta con la participación de Andalucía y Extremadura, por España; y de las regiones Algarve y Beiras e Serra da Estrela, por Portugal, con un presupuesto total de 3,3 millones de euros, con una financiación Feder de 2,4 millones.

En total, el proyecto cuenta con la participación de 15 socios de España y Portugal, entre los que figuran las universidades de Sevilla, Cádiz y Extremadura; ASA Andalucía, la Fundación Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic), el Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia de Badajoz (Promedio); Águas do Algarve, SA (AdA, Portugal); Águas do Vale do Tejo, SA (AdVT, Portugal) y la Associação Parceria Portuguesa para a Água (PPA, Portugal).

También figuran como socios la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Economía e Infraestructuras Junta de Extremadura, la Universidade da Beira Interior (UBI, Portugal); la Universidade do Algarve (UAlg, Portugal); y Gestión Integral del Agua de Huelva (Giahsa).

Uno de los objetivos específicos del proyecto es "establecer líneas prioritarias de investigación en materia de agua que respondan a las necesidades de los agentes que operan en el sector de la depuración de pequeñas poblaciones y que sean competitivas en el mercado de la innovación".

Todo ello "derivará en el desarrollo de una estrategia de 'I+D+i' sobre depuración de aguas en pequeñas aglomeraciones urbanas, en regiones fronterizas de la mitad meridional de España y Portugal".

TALLER REGIONAL

En la referida sesión de trabajo celebrada en Sevilla esta semana se han organizado cuatro mesas de análisis, una por cada región participante en el proyecto 'IDiAqua', y en las que se ha trabajado con sus participantes regionales, de forma segregada y en paralelo, para después hacer una puesta en común que permita "llevar a cabo una comparativa interregional y unas conclusiones a nivel global, que sirvan de punto de partida para el desarrollo de la Estrategia de 'I+D+i'".

Como temáticas de interés clave, se han identificado como significativas en el marco de este proyecto necesidades como el tratamiento de fangos, la eliminación de nutrientes y de contaminantes emergentes, la gestión de aguas de tormenta, la minimización de gases invernadero en sistemas anaerobios, la combinación/hibridación de tecnologías, las nuevas fuentes de energía en estaciones de depuración de agua, la optimización del diseño y evaluación del funcionamiento de las unidades de pretratamiento, y la mejora del telecontrol.