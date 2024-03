El PSOE acusa al alcalde de Pozoblanco (Córdoba) de cesar al edil de Personal por investigar al "trabajador fantasma"

CÓRDOBA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Pozoblanco (Córdoba) y diputado provincial, Rafa Villarreal, ha acusado este miércoles al alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello (PP), de haber cesado al concejal de Personal, Gerardo Arévalo, "en represalia por haber investigado el caso del trabajador fantasma", por lo que ha rechazado la explicación del regidor de que se trata de una reorganización del gobierno local del PP, "ya que responde a otros intereses y es la forma que tiene el alcalde de sacudirse un problema que le concierne a él mismo".

Según ha informado el PSOE en una nota, Villarreal ha afirmado que "Gerardo Arévalo ha sido cesado por investigar una irregularidad que deja a las claras que se pagó a una persona, vinculada estrechamente con la secretaria personal del alcalde, sin acudir a su puesto de trabajo", y eso "no es algo que el PSOE diga, es algo reconocido por la persona que recibió esos pagos, primero en un escrito al Ayuntamiento fechado en febrero de 2023 y luego en la demanda interpuesta contra el propio Consistorio en enero de 2024".

En consecuencia, "le corresponde al alcalde explicar por qué autorizó el pago de nóminas a una persona que no trabajaba en el Ayuntamiento, y que deje de poner trabas al asunto, porque nunca una mayoría absoluta tan clara fue tan ineficaz para gobernar, y eso es únicamente responsabilidad de quien no sabe liderar ni hacer uso de esa mayoría para otra cosa que no sea acallar a quien le molesta".

Por eso, Villarreal ha avisado que seguirá "pidiendo responsabilidades a quien las tenía en el momento de cometerse las irregularidades, y ése no es el concejal cesado, que se incorporó al cargo en junio de 2023", por lo que ha insistido en que "llamar reorganización a un cese, por querer hallar la verdad, es otra tomadura de pelo a los pozoalbenses por parte del alcalde".