El PSOE acusa al PP de Granada de arrancar la campaña "sin propuestas y con el juego sucio como programa electoral"

El coordinador del Comité Elecotral del PSOE de Granada para las elecciones del 29N, José Antonio Carranza. - PSOE GRANADA

GRANADA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de campaña del PSOE de Granada para las elecciones generales, José Antonio Carranza, ha acusado al PP de elegir "la estrategia de 'ataque y juego sucio' para sembrar dudas sobre los socialistas, mezclando asuntos y lanzando acusaciones sin argumentos con el propósito de obtener rédito político".

Tras las declaraciones de la portavoz del equipo de campaña del PP, Carranza ha criticado que los 'populares' vuelvan a recurrir a una forma de hacer política basada "en las insinuaciones y la confrontación". "Parece que es lo único que saben, retorcer las cosas y sembrar dudas sin pruebas. Pero repetir sospechas una y otra vez no las convierte en verdades", ha señalado.

Además, Carranza ha criticado que el PP esté "más preocupado por desacreditar al adversario que por ofrecer respuestas a los problemas de la ciudadanía".

"La gente no quiere que los partidos se dediquen a alimentar polémicas. Quiere saber qué vamos a hacer con la vivienda, el empleo, la sanidad, la educación o con el futuro de sus pensiones. Quiere compromisos y soluciones, no espectáculos", ha considerado.

A su juicio, es "revelador" que el PP haya decidido estrenar su estrategia electoral "hablando del PSOE en lugar de Granada. Cuando un partido no tiene nada que ofrecer, intenta que la campaña gire en torno al adversario. Cuando no tiene ideas recurre a los ataques. Y cuando no hay un proyecto ilusionante, trata de sustituirlo por las descalificaciones", ha afirmado.

En este contexto, ha mostrado su sorpresa por el "cinismo" de la 'popular' Merinda Sádaba al reclamar explicaciones "mientras evita aclarar la gestión de los contratos adjudicados en su Ayuntamiento".

"Ya que la señora Sádaba se muestra tan interesada en pedir explicaciones, debería empezar por hablar de los contratos millonarios concedidos por el Consistorio de Las Gabias a la empresa que contrató a la mujer de Koldo. La transparencia debe aplicarla a su propia gestión", ha dicho.

El socialista se ha preguntado si esta es la línea que los 'populares' pretenden mantener hasta el 29N y si van a dedicar toda la campaña a perseguir al PSOE "o en algún momento van a explicar qué quieren hacer por esta provincia".

Frente a esa estrategia, Carranza ha asegurado que el PSOE de Granada afrontará la campaña desde una posición radicalmente distinta. "Vamos a hablar de la vida de la gente, de los avances que hemos conseguido gracias a la sensibilidad del Gobierno de España y de todo lo que queda por hacer. Vamos a defender un proyecto progresista de país que amplíe derechos, fortalezca los servicios públicos y genere oportunidades", ha concluido.