PSOE afea a Aguirre "no decir ni pío" sobre el "fraude" en compra de PCR y él defiende que Junta "lo llevó a Fiscalía"

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Javier Carnero ha acusado este jueves en el Pleno del Parlamento al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, de "no decir ni pío en 18 meses" sobre el caso de "fraude" en torno a la compra de reactivos para realizar PCR para la detección del Covid-19 que está investigando un juzgado de Sevilla, una acusación ante la que el titular de Salud se ha defendido diciendo que es la Junta "la que ha ido a Fiscalía y vamos a ratificar la denuncia".

Así, Carnero ha preguntado a Aguirre qué mecanismos ha empleado Salud para la compra de dichos reactivos y cuál es el motivo fundamental por el que "varios consejeros y altos cargos del gobierno andaluz han sido citados como testigos en dicho caso".

El titular de Salud ha respondido que durante estos dos últimos años, sobre todo de abril a diciembre del año pasado, el mercado da nivel de EPI, PCR y respiradores "es muy complicado y muy focalizado al sudeste asiático", para añadir que lo primero que hizo su consejería "es separar dos canales diferenciados", de modo que "el que evalúa no es el que compra y viceversa". "Así es como hemos trabajado y limpiando perfectamente que no hubiera ninguna mezcla entre uno y otro".

Asimismo, ha añadido que "la razón de estar citados es muy fácil", y ha explicado que desde la consejería "se ordenó una vigilancia especial para que no hubiera ningún movimiento anómalo", de modo que ante "cualquier mínima duda o irregularidad es esta consejería, somos nosotros los que hemos ido a Fiscalía y vamos a ratificar la denuncia; es decir, limpieza absoluta".

Carnero ha señalado que "por mucho que lo diga, con chascarrillo o no, por mucho que lo quiera pintar de blanco o de amarillo, la realidad es que no han dicho ni pío en más de 18 meses desde que ocurrió esto" y "me está diciendo que para ratificar la denuncia ante el juzgado tiene que ir medio gobierno". "Está usted seguro", ha espetado a Aguirre, para añadir que si no "será más bien que al juzgado no le queda absolutamente nada claro y le va a pedir explicaciones de lo ocurrido y de los procedimientos que tenían".

"Tiene que aprovechar esta intervención para dar una explicación clara y concisa, una explicación no sobre si han denunciado o no, que es lo lógico y normal, no sobre si habían destapado o no esta trama, engendrada por cierto en las entrañas de su consejería, y, por supuesto, no sobre si ha hablado de esto o no", ha afirmado Carnero, quien ha añadido que su explicación "debe versar en por qué no dicen nada hasta que son citados por el Juzgado numero dos de Instrucción de Sevilla, por qué se callan y agachan la cabeza durante más de 18 meses, en cuáles eran los mecanismo que usaba la consejería para aprobar y gestionar las compra, no los mecanismos para comprar en un sitio u otro", porque "lo que es evidente, jurídicamente hablando, es que para el juzgado no está nada claro, por eso citan a medio gobierno".

Carnero ha lamentado que "transparencia cero", al tiempo que ha criticado que "han intentado tapar este tema durante algo más de un año y solo lo hacen público obligados por la citación de un juzgado; si no cremallera en boca", y ha pedido al titular de Salud que "se abstenga de verter falacias y acusaciones, y dé explicaciones de por qué medio gobierno irá a declarar a los juzgados en próximos meses".

Ante estas afirmaciones, Aguirre ha recordado que "no es una son cuatro las veces que esta consejería ha llevado a Fiscalía la más mínima duda sobre la gestión de los recursos públicos que son de todos lo andaluces", para agregar que no le va a facilitar datos que "puedan entorpecer la investigación". "Me comprometo en el momento que me dé permiso el juez a explicar la forma de actuación de esta consejería y cómo ante la más mínima duda no tapábamos sino que directamente hemos denunciado en Fiscalía llevándole toda la información".

CUANDO GOBERNABA EL PSOE "TAPABAN LAS IRREGULARIDADES"

"Transparencia absoluta y exigencia de responsabilidades. Actuamos con toda la contundencia que es factible, investigando y destituyendo cuando ha sido necesario y siempre llevando toda la información a Fiscalía", ha abundado el titular de Salud, quien ha afirmado que cuando gobernaba el PSOE "tapaban las irregularidades". "Vinimos a cambiar las políticas y eso estamos haciendo", ha asegurado,

Por último, ha insistido que "ahora quien denuncia es la propia consejería", al tiempo que ha añadido que "cuando detectamos algo sospechoso investigamos, destituimos, denunciamos y, por supuesto, colaboramos con la justicia". "Hacía lo mismo el gobierno anterior", se pregunta, para añadir que "no lo hacía y que con el gobierno del cambio se acabó la corrupción". "En su época era la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones", ha sentenciado.