PSOE afea que Junta no cumple con monitoras escolares y Junta le espeta que "las tenían abandonadas" durante su mandato

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PSOE en Andalucía, Soledad Perez, ha criticado este jueves que la Junta no cumple su compromiso con las monitoras escolares, apuntando que "se comprometió a que en 2020 este tema iba a estar resuelto", a lo que el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha respondido que el gobierno andaluz "se preocupa por este colectivo, no como el PSOE" que lo tenía "totalmente abandonado".

Así ha respondido Imbroda a la pregunta de Pérez en el Pleno Parlamento andaluz relativa al cumplimiento de los compromisos adquiridos con el colectivo de las monitoras escolares. La diputada socialista ha afeado que el consejero "se comprometió con ellas en ofrecerle una jornada completa de 35 horas" para que "no tengan que estar yendo de un centro a otro".

Asimismo, ha recalcado que la Junta "ha mentido", ya que "votaron sí a una proposición no de ley (PNL) en la Comisión de Educación donde se comprometieron a resolver el problema durante el curso escolar". "El curso se acaba, la legislatura se acaba y las excusas también", ha apostillado.

Pérez ha puesto de relieve que para Imbroda "hay prisas para algunas cosas y para otras no, como para montar una universidad privada". "Si me dice que no hay dinero, es mentira", ha añadido.

Por su parte, el consejero de Educación ha reprochado a Pérez que su partido "despedía a las monitoras cuando llegaba el mes de junio", explicando que "lo primero que hicimos fue pasarlas de un contrato fijo discontinuo a indefinido".

En esta línea, ha detallado que la segunda medida tomada por el Ejecutivo fue "quitar los horarios de seis u ocho horas y pusimos a todo el colectivo un mínimo de 20", mientras que "las que estaban en 24 o 25 horas se pasaron a 35". "Respecto a la tercera medida, que lástima que no nos ayudaran a aprobar el presupuesto, porque estaba ahí", ha concluido Imbroda.