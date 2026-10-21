PSOE-A afea que Moreno esté "de foto" con Feijóo y siga su "directriz" de "confrontar" con el Gobierno en vivienda

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 21 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los gru - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz María Márquez ha criticado que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, esté este miércoles "de foto" con el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y haya optado por seguir su "directriz" en materia de vivienda que pasa por "confrontar constantemente" con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha denunciado la también vicesecretaria general del PSOE-A en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha aludido al acto que Feijóo y Moreno han compartido este miércoles en Sevilla, centrado en la vivienda y enmarcado en la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

María Márquez ha considerado que se contraponen "dos modelos" en relación a la política de vivienda, en referencia a la que aplica la Junta y la que desarrolla el Gobierno de España, y ha comentado que Juanma Moreno está este miércoles "de 'photocall', de desayuno, de evento, de guay" en un acto de su partido, mientras no hay "nada de nada en política de vivienda en la Junta de Andalucía", y tanto los jóvenes como las "familias trabajadoras" andaluzas presentan "los mismos problemas o más en materia de vivienda ante la falta de gestión de Moreno Bonilla".

Frente a ello, ha reivindicado que el Gobierno de España está "poniendo dinero encima de la mesa, 180 millones de euros para enviar directamente a las comunidades autónomas que cumplen con la Ley de Vivienda" estatal y que "han identificado cuáles son las zonas tensionadas en cada comunidad autónoma".

María Márquez ha criticado que la Junta de Andalucía haya optado por no implementar la ley estatal de Vivienda porque "ha decidido seguir la directriz" de Feijóo, que es "confrontar constantemente con el Gobierno de España y Pedro Sánchez", algo que, según ha advertido, trae "como consecuencia que Andalucía hoy está perdiendo dinero", porque no se puede beneficiar de "esos 180 millones de euros" que ofrece el Ejecutivo central a las comunidades autónomas al no haber "declarado zonas tensionadas en Andalucía", pese a que "las hay", ha remachado.

"Moreno Bonilla ha decidido confrontar con Pedro Sánchez y anteponer los intereses del Partido Popular a nivel nacional y no defender los intereses de los andaluces", ha denunciado en esa línea la portavoz socialista, quien también ha reiterado la propuesta del Grupo Socialista de que se convoque "un debate general de vivienda en el Parlamento de Andalucía".

María Márquez ha criticado que la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, "no dice en ningún caso por qué motivo ella, que tiene la potestad, no incorpora en el orden del día" del Pleno "un debate general de vivienda, como si no hubiera motivo en este país, en este momento, para que no se produzca" uno en la Cámara andaluza, ha agregado la portavoz socialista.

Finalmente, la 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha querido destacar además los "45 millones de euros que ha puesto el Gobierno de España para 2.000 plazas de alojamiento universitario, favoreciendo los derechos de los jóvenes", y ha puesto de relieve que de dicha iniciativa se van a beneficiar en Andalucía la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, con "una inversión de más de seis millones de euros" que propiciará "la creación de más de 200 alojamientos universitarios", y la Universidad de Jaén (UJA), con "una inversión de tres millones de euros" que podría favorecer "en torno a 100 alojamientos universitarios", según ha puesto de relieve la portavoz socialista.