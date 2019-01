PSOE-A: Cs busca ocultar a los ciudadanos que va a abrir la puerta al "franquismo político"

Actualizado 08/01/2019 11:22:21 CET

SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha manifestado este martes que Ciudadanos (Cs) pretende ocultar a la ciudadanía que va a abrir la puerta al "franquismo político" que representa Vox, una formación que es "absolutamente determinante" para que salga adelante el proceso de cambio de gobierno que PP, Cs y Vox pretenden en Andalucía.

En declaraciones a Antena 3 y TVE, recogidas por Europa Press, Mario Jiménez ha indicado que Cs pretende "engañar" a la ciudadanía diciendo que Vox no está sentado a la mesa de negociación para un nuevo gobierno en Andalucía, cuando la realidad es que sí lo está y que esa ultraderecha va a ser "absolutamente determinante". Ha señalado que, por su parte, el PP está "absolutamente entregado" a la ultraderecha, lo que es una muestra de la "debilidad" del propio Pablo Casado.

"Triste tarea la de ese partido, que venía a regenerar la política en España y al final esa regeneración es abrirle la puerta a la ultraderecha", ha señalado el portavoz socialista en referencia a Cs. Se ha mostrado seguro de que si Cs termina pactando con el "franquismo político", Albert Rivera y su partido dejarán de ser "una alternativa y lo pagarán en las urnas".

Jiménez ha manifestado que Vox, que tiene sus principios en el "franquismo político", ha llegado a la política con un "espíritu destructivo, para intentar reventar los consensos que nos han permitido avanzar durante más de 40 años en España".

Un claro ejemplo de ello, según ha agregado, es lo que ese partido pretende hacer con el asunto de la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Ha querido dejar claro que los socialistas no van a entrar en un debate que está cerrado y que no debe abrirse, porque no podemos caer "en la trampa de los que vienen a reventar los consensos que hemos acordado como país durante mucho tiempo y que tuvieron una expresión magnífica el 8 de marzo de 2018".

Ha defendido que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha hecho un trabajo "excelente" y pionero en toda España en pro de la igualdad de oportunidades y ha impulsado las leyes más avanzadas en este país.

Mario Jiménez ha indicado además que es "una ofensa" a Andalucía y al Estatuto de Autonomía que se tomen decisiones sobre esta comunidad en Madrid, en referencia a las negociación que hoy desarrollarán los secretarios generales de PP y Vox. "Es absolutamente intolerable la regresión que en términos de autonomía y autogobierno significa eso para Andalucía", ha apuntado Jiménez, quien ha lamentado que unos señores "muy bien plantados" estén tomando decisiones en Madrid sobre el presente y futuro de esta tierra.

Es más, se ha mostrado convencido de que Javier Arenas, expresidente del PP-A y excandidato a la Presidencia de la Junta, "no hubiera tolerado esto bajo ningún concepto".

En cuanto a la ronda de consultas que desarrollará el jueves la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, de cara al debate de investidura, Jiménez ha insistido en que "no hay nadie con más legitimidad" que Susana Díaz, actual presidenta de la Junta en funciones, para afrontar el proceso de investidura, porque ganó las elecciones de manera clara.

En cualquier caso, ha señalado que hay que esperar a que se lleve a cabo esa ronda de consultas para saber quién es el candidato o candidata que más votos tiene, porque parece que hasta ahora el pacto de la derecha y la ultraderecha "no está cerrado, salvo que la posición de Vox sea solo una bravuconada" y que de verdad no esté exigiendo imponer su agenda de "extrema derecha en el programa político que pretende gobernar Andalucía en los próximos años".

"Vox dice que no está en el acuerdo porque no lo quieren sacar a pasear y si eso es cierto, ningún candidato cuenta con la mayoría suficiente de cara a la investidura, de manera que hay esperar a que se produzca la ronda de consultas por parte de la presidenta del Parlamento", ha agregado.