El PSOE afirma que el hecho de que Rosa Aguilar sea "un valor" para el partido "no descalifica a nadie"

Actualizado 02/09/2011 16:04:31 CET

CÓRDOBA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Institucional del PSOE de Córdoba, Soledad Pérez, ha afirmado que el hecho de que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, sea "un valor" para el partido "no descalifica a nadie", asegurando, además, que no se ha dado prioridad a la exalcaldesa para encabezar la lista del PSOE de Córdoba al Congreso.

En rueda de prensa, Pérez ha subrayado este viernes que "no es cierto que se haya antepuesto ningún nombre, ni ninguna persona", ya sea "desde el equipo de Rubalcaba, ni desde la ejecutiva regional" del PSOE andaluz, de la que, según ha recordado, ella forma parte. De hecho, lo único que la dirección del PSOE-A ha "antepuesto son razones de sentido común, de coherencia, de no precipitar los tiempos ni los debates" sobre la conformación de las candidaturas del partido al Congreso y al Senado, bajo la premisa de "respetar primero la opinión de la militancia".

En este contexto y ante las declaraciones en favor de Rosa Aguilar como potencial candidata del PSOE para las elecciones generales realizadas por el secretario general y por la secretaria de Organización de PSOE-A, José Antonio Griñán y Susana Díaz, respectivamente, Pérez ha recordado que ella misma ya dijo el pasado julio "que Rosa Aguilar era un valor" para el PSOE, pues, "reconocer que una ministra de España es un valor resulta una obviedad", lo mismo que la ex ministra de Cultura Carmen Calvo "también es un valor".

Por ello, ha insistido en que decir "que Rosa Aguilar es un valor no descalifica a ninguna militante", ya que la propia Soledad Pérez, como militante e integrante de la dirección del PSOE-A, no se siente "minusvalorada por decir que Rosa Aguilar es un valor", añadiendo que la realidad o no sobre el malestar que, según Carmen Calvo, haya podido causar en las bases del partido la posibilidad de que Rosa Aguilar encabece la candidatura del PSOE de Córdoba se verá "entre el 12 y el 15 de septiembre", días previstos para que las asambleas locales del PSOE en Córdoba y provincia "propongan nombres" para la lista electoral.

Serán, según ha resultado Pérez, los 5.000 militantes del PSOE en la provincia quienes decidan a quiénes proponen como candidatos al Congreso y al Senado, para que luego sea el Comité Provincial, antes del 25 de septiembre, el que apruebe las candidaturas, que habrán de ser refrendadas por la ejecutiva del PSOE-A, que las elevará a la Comisión de Listas Federal del PSOE, de modo que el proceso para la aprobación definitiva de las listas se cerrará el próximo 8 de octubre por la ejecutiva federal del PSOE.