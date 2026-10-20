PSOE avanza que Diputación destinará 650.000 euros a acondicionar la JA-3200 entre Entrecaminos y La Guardia de Jaén

Visita a la JA-3200 - PSOE

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ejecutará la obra de acondicionamiento de la carretera JA-3200, en el tramo que discurre desde Entrecaminos hasta el casco urbano de La Guardia de Jaén. La actuación contará con un presupuesto de 650.000 euros, una partida que quedará incluida en las nuevas cuentas que la administración provincial prevé aprobar en las próximas semanas para el ejercicio 2027.

Así lo ha avanzado este martes el secretario general del PSOE de Jaén y presidente de la Diputación, Juan Latorre, durante una visita a un tramo de la citada vía, donde posteriormente ha mantenido una reunión de trabajo con la agrupación socialista local.

Latorre ha destacado que esta intervención se suma a la que ya ejecutó en su día la Diputación entre Jaén y Entrecaminos, logrando así "dar respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas" de La Guardia para completar la mejora de la carretera.

En esta misma línea, el secretario general del PSOE de La Guardia, Pablo Martínez, ha apuntado que el año pasado ya se puso en servicio el arreglo del trayecto entre Jaén y Entrecaminos.

"Hemos estado en diferentes reuniones con el diputado de Infraestructuras solicitando que se termine el trayecto desde Entrecaminos hasta aquí, que son casi cuatro kilómetros", ha explicado Martínez, valorando el trabajo realizado para alcanzar este objetivo.

Durante su intervención, Latorre ha apuntado que a La Guardia "le sientan bien los Gobiernos socialistas" y se ha referido a la gestión del Gobierno de España en el municipio. En este sentido, ha detallado que la localidad ha recibido recientemente casi cuatro millones de euros destinados a paliar los daños ocasionados por las borrascas del pasado mes de febrero.

Estas ayudas estatales permitirán financiar diversas actuaciones en la antigua carretera de Granada, el campo de fútbol, el castillo y en obras de abastecimiento de agua. Asimismo, ha apuntado que más de 250 agricultores del municipio ya han recibido más de 1,7 millones de euros procedentes de fondos del Gobierno central.

Por otro lado, el líder de los socialistas jiennenses ha hecho referencia a los más de 700 pensionistas de La Guardia, señalando que sus pensiones han experimentado un incremento del 50 por ciento durante el mandato de Pedro Sánchez.

Con la vista puesta en el calendario político, Latorre ha asegurado que La Guardia "se juega mucho en los próximos siete meses" ante la celebración de las elecciones generales y municipales.

Por ello, ha manifestado que la Agrupación Local del PSOE se encuentra "preparada" y trabajando en el diseño de "una buena estrategia, una buena candidatura y un buen proyecto político" con el objetivo de trasladar esta gestión al Ayuntamiento de la localidad.