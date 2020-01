PSOE-A avisa de que Junta "se va a meter un leñazo" si "sigue mirando el retrovisor" y ve a Cs "diluido" en el PP-A

Publicado 01/01/2020 10:34:34 CET

Los socialistas tienen "el gran reto", lo que dure esta legislatura, de "defender los derechos conseguidos"

SEVILLA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha avisado de que el Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) "se lleva tanto tiempo mirando al retrovisor que se va a meter un leñazo contra el muro de enfrente", al tiempo que considerado de que el partido naranja "se ha diluido y ha sido absorbido por la peor derecha del país, la que gobierna en Andalucía apoyada en la ultraderecha".

En una entrevista concedida a Europa Press, Cornejo ha asegurado que el acuerdo "de las tres derechas" va a ser perjudicial para Andalucía el tiempo que dure, y que esto lo ponen de manifiesto datos como que "hay 100.000 parados más, que la sanidad está en un deterioro continuo y se trata de un gobierno que siempre tiene puesto el retrovisor y que no cree en lo público".

Ha explicado que a los socialistas andaluces, cuando se cumple casi un año desde que PP-A y Cs llegaron a la Junta, les preocupan "las políticas que llevan a cabo, los recortes que acometen, el deterioro de los servicios públicos, que no piensen en la igualdad, que quieran pasar página a lo que han sido avances importantísimos en derechos en igualdad, que no gobiernen, que no hayan legislado absolutamente nada salvo los Presupuestos y que tampoco hayan desarrollado las leyes que ya están aprobadas".

"Me preocupa la inacción, que vengan a hacer negocio, que se produzcan en un año más de 35 dimisiones o ceses que aún no ha explicado el Gobierno", ha proseguido Cornejo, que también ha criticado "las mentiras que desde San Telmo, el portavoz, Elías Bendodo, dice utilizando el micrófono del Gobierno para mentir a todos los andaluces".

Y es que, como ha avisado el número dos del PSOE-A, "se llevan tanto tiempo mirando al retrovisor que se van a meter un leñazo contra el muro de enfrente".

Cornejo ha censurado los incumplimientos de Juanma Moreno después de que en la última campaña de las elecciones andaluzas "se comprometió a crear 600.000 puestos de trabajo pero desgraciadamente hoy hay 100.000 parados más". "Mintió porque nunca pensaron que iban a gobernar y lo comprometía todo", ha añadido.

Lo mismo ocurrió con el peaje de la AP-4, según ha recordado el dirigente del PSOE-A, pues mientras el jefe del Ejecutivo andaluz se comprometió en Cádiz a que al día siguiente, si era presidente, levantaba el peaje, finalmente ha sido un Gobierno socialista "el que ha cumplido su compromiso".

"Moreno prometió en campaña cosas que no podrá cumplir porque nunca pensó en gobernar y con el peor resultado, con Cs y la ultraderecha, es muy difícil establecer si quiera un proyecto propio", ha añadido Cornejo, quien cree que el PP-A no tiene proyecto porque "no esperaban gobernar".

Ha lamentado que el PP-A y Cs "van improvisando, no avanzan, no tienen proyecto, inventan, manipulan y engañan, y lo quieren hacer mirando hacia el pasado". Frente a eso, ha defendido que "deberían mirar al futuro, al proyecto que necesitan los andaluces, y dar algún atisbo de esperanza y solución a los conflictos que tenemos en este momento".

Y además, en este marco, ha avisado de que el partido naranja "va camino de la irrelevancia" tras "escorarse a la derecha", lo que le ha llevado a que "se confunda con el PP-A". Cornejo ha abundado en que Cs, en lugar de ser generoso y reconocer ese error en el giro de su postulado, "sigue radicalizado". "Ha perdido toda identidad, no hay un andaluz que pueda decir en qué se diferencia del PP-A", ha sostenido para apuntar que Cs es "la muletilla" de los 'populares'.

"DEFENDER LO QUE TENEMOS"

En este escenario, el secretario de Organización ha dicho sentirse "satisfecho" de la labor que está llevando a cabo el PSOE-A desde la oposición, si bien ha lamentado que aunque les gustaría poder abordar cuestiones de futuro y los grandes retos que tiene Andalucía, como la economía digital, el cambio climático o seguir avanzando en derechos, "vamos a tener que estar mucho tiempo defendiendo lo que tenemos".

Y es que, a juicio de Cornejo, "ahora la prioridad es que la gente siga teniendo una sanidad pública en igualdad de condiciones y que el dinero no vuelva a ser un elemento para tener una sanidad pública digna", mientras ha avisado de que Andalucía "es la comunidad en la que más se han incrementado los seguros privados en este año", algo que pasa "porque hay negocio".

"El PSOE-A tiene un gran reto por delante lo que dure esta legislatura: defender los derechos conseguidos, los servicios públicos para que estén al menos en las mismas condiciones que estaban cuando dejamos el Gobierno andaluz, y vamos a pelear y luchar por mantenerlos", ha aseverado el socialista, que ha incidido en que "hay muchos frentes abiertos y se están produciendo muchos retrocesos con este gobierno de derechas que hace que tengamos mucha tarea pendiente".