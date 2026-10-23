PSOE carga contra el alcalde de Vox en Puente Génave (Jaén) por calificar de "tremenda mierda" al Hospital de Segura

Archivo - Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura/Archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha arremetido contra el alcalde de Puente Génave, Francisco García Avilés (Vox), tras tachar al Hospital de la Sierra de Segura como una "tremenda mierda" e insultar a sus profesionales sanitarios, a los que ha tildado de "gandules" por "tocarse los cojones".

El PSOE ha lamentado que el regidor prefiera arremeter contra los propios trabajadores del centro --muchos de los cuales son vecinos del municipio-- y culparlos de la situación de la sanidad pública, en lugar de exigir responsabilidades a la Junta de Andalucía. Según el PSOE, esta actitud responde a un intento de "no molestar a su socio de gobierno en Sevilla", en alusión a la coalición entre el PP y Vox en la administración autonómica.

Los comentarios del alcalde los realizó en su perfil de redes sociales tras pasar, según el comenta, tres horas esperando en las urgencias de dicho hospital. "Qué herencia hemos recibido del PSOE tantos años pero claro todo en gambas, coca, juergas y en putas la cosa no da para más, a seguir cotizando para mantener gandules", señala el primer edil en su comentario.

Los socialistas han apuntado que el Hospital de la Sierra de Segura constituyó "un logro histórico de toda una comarca" que fue impulsado, diseñado y ejecutado por el anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía.

Esta infraestructura sanitaria evitaba que cerca de 30.000 personas tuvieran que desplazarse obligatoriamente hasta Úbeda para recibir atención médica, al tiempo que "supuso un importante revulsivo para el empleo local y la fijación de profesionales en el territorio".

Desde el PSOE sitúan el inicio del "hundimiento" y "desmantelamiento" de este hospital en el año 2019, coincidiendo con la llegada del PP a la Junta de Andalucía. "A partir de ahí, se pierden especialidades y los pacientes empiezan a ser derivados a Úbeda, a otros centros sanitarios e incluso a otras provincias como Córdoba", han criticado, señalando directamente al presidente andaluz, Juanma Moreno, como responsable de querer "cargarse este hospital".

Para la formación socialista, Vox se ha convertido en "corresponsable" de este deterioro sanitario al formar parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Por ello, consideran "lamentable" e "inaudito" que el alcalde de Puente de Génave, en lugar de ejercer la defensa de su pueblo y reivindicar ante la administración autonómica un incremento de recursos técnicos y humanos para recuperar la calidad asistencial previa a 2019, opte por "menospreciar el Hospital e insultar a sus trabajadores".