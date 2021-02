PSOE-A celebra el 28F con la campaña 'Andalucía, hay futuro' y una semana de actos que cerrará con uno central el sábado

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha lanzado una campaña conmemorativa del 28 de febrero bajo el lema 'Andalucía, hay futuro' como reivindicación de la autonomía y nuevo llamamiento a los andaluces "a la ilusión y al cambio en nuestra tierra", y celebrará esta semana diversos actos que contarán con la participación de la secretaria general, Susana Díaz, y culminarán en el encuentro central del próximo sábado, 27 de febrero, desde la sede regional de la calle San Vicente de Sevilla.

Los senadores Fernando López Gil y Estefanía Martín Palop han presentado este lunes en rueda de prensa la campaña que pretende llevar "a todos los rincones de la comunidad el espíritu del 28F y la defensa de sus conquistas en derechos, libertades, servicios públicos y oportunidades", a través de material audiovisual en redes sociales e iniciativas políticas en el Parlamento, ayuntamientos y diputaciones, además de los referidos actos.

López Gil ha explicado que, con esta campaña, desde el PSOE andaluz se quiere compartir con la ciudadanía el orgullo socialista porque el 28F significa el "triunfo de los andaluces y andaluzas por vivir en libertad", sigue siendo la "herramienta para construir el futuro que nuestros padres y abuelos soñaban", y porque "hoy Andalucía es ese sueño".

Además, esta iniciativa conmemorativa defiende que el futuro de la comunidad "será el que construyamos entre todos y todas desde hoy, convencidos de que hay futuro y de que será mucho mejor desde la defensa de nuestra identidad".

El senador socialista ha señalado que "la derecha y la ultraderecha que hace 40 años se avergonzaban de esta tierra y querían eliminar sus acentos, su cultura y su recuerdo, ahora se sigue avergonzando y despreciando la identidad andaluza, como vemos en el vídeo institucional 28F de la Junta y en cada debate parlamentario", según ha opinado.

Ha advertido de que la "extrema derecha" que, ante nuevos retos y problemas globales como la crisis del coronavirus, promueve "una sociedad más dividida y hostilidad", encuentra en Andalucía "sostén en el Gobierno andaluz" por el acuerdo de PP y Cs, y ha subrayado que la campaña del PSOE andaluz dice al Gobierno de Juanma Moreno y a esa "ultraderecha" que "nuestra identidad, ni tocarla, que Andalucía tiene talento y sabe a aprovechar las oportunidades para construir un nuevo futuro".

Ha explicado que, de esta manera, el PSOE de Andalucía reconoce también a las plantillas de la sanidad, la educación, la dependencia o los cuerpos y fuerzas de seguridad, por su esfuerzo durante la pandemia y también para "construir los servicios públicos esenciales andaluces, que son el pilar de Andalucía que soñaron nuestros padres y abuelos".

Todo estos mensajes se condensan en un vídeo en el que se recuerdan los balcones desde los que andaluces pidieron hace cuatro décadas el voto a favor de la autonomía plena de la comunidad y desde los que, durante lo peor del confinamiento, "aplaudimos a nuestros sanitarios".

"Volvemos a decir a los andaluces que hay futuro, que saldremos de la pandemia, los sueños de una nueva generación podrán conseguirse y que estamos orgullosos de lo construido en esta tierra de talento y trabajo y con acento propio", ha subrayado López Gil. Este material audiovisual difundido ya en redes sociales se completa con un cartel elaborado por el ilustrador sevillano Cristian Pinedo, que de nuevo se centra en la figura del "nuevo balcón que alberga las esperanzas de una nueva generación andaluza".

DIFUSIÓN DEL "PATRIMONIO DEMOCRÁTICO" ANDALUCISTA

Por su parte, la senadora Estefanía Martín Palop ha insistido en que el 28F es "patrimonio democrático" de la comunidad y la autonomía "ha sido y es fundamental para alcanzar el Estado de Bienestar en nuestra tierra", a través de sus servicios públicos esenciales de sanidad, educación y cuidado de mayores y dependientes.

"Esto no sería posible si aquel 28 de febrero no hubiésemos conquistado la autonomía en las urnas", ha recalcado, insistiendo en que el PSOE andaluz quiere reivindicar el Estatuto con mociones en ayuntamientos y diputaciones y una proposición no de ley (PNL) que el Grupo Socialista defenderá en el Pleno del Parlamento, para que "todos los partidos den la cara y se posicionen en la reivindicación de nuestra autonomía y del Estado de Bienestar, incluido Moreno Bonilla", que hasta ahora, según ha incidido, ha mostrado sólo "silencio cómplice ante los ataques de la ultraderecha a la autonomía andaluza".

Además de avanzar que el partido edita y difunde entre la militancia y ciudadanía general que lo desee 41.000 copias del Estatuto de Autonomía aprobado el 28 de febrero de 1981 y reformado en 2007, Martín Palop ha explicado que durante la semana se celebrarán diversos actos, "respetando siempre las restricciones de horario y afluencia que marcan las autoridades debido a la pandemia" y con difusión telemática.

ACTO EN LA CASA MUSEO DE BLAS INFANTE

El primero de ellos será este próximo miércoles, 24 de febrero, en la Casa Museo de Blas Infante, donde el PSOE de Andalucía reivindicará la figura y legado del 'padre de la patria andaluza' con la participación de la alcaldesa más joven de la comunidad, Mónica Serrano, de El Granado (Huelva) y de la secretaria general y presidenta del Grupo Socialista, Susana Díaz.

El viernes 26 está previsto un encuentro organizado por Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) y que contará también con Susana Díaz, dedicado especialmente a la gente joven de Andalucía como uno de los colectivos de la población "más damnificado" por la crisis económica y social del coronavirus y por quienes "el presidente de la Junta no está haciendo nada", según ha opinado Martín Palop.

La juventud andaluza también estará muy presente en el acto central del PSOE de Andalucía por el 28F, que tendrá lugar el próximo sábado día 27 con intervención de la secretaria general y desde la sede regional socialista en Sevilla, en el que se resolverán los concursos de relatos y fotografía de temática andaluza organizados por el partido.