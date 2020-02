PSOE-A considera una "burla" al Parlamento y los andaluces que la "derecha plantee suspender" la comisión de la Faffe

Publicado 14/02/2020 14:35:24 CET

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha considerado este viernes una "burla" y una "tomadura de pelo" al Parlamento y a los andaluces que el PP-A y los "demás partidos de la derecha" estén planteando suspender la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, ha manifestado que "no es de recibo" la posición de los partidos de la "derecha" y ha preguntado si plantean suspender la comisión de investigación "porque no les interesa lo que se está diciendo en ella o si es porque los comparecientes no están diciendo lo que ellos quieren oír".

"¿Quieren que en lugar de una comisión de investigación sea un tribunal de la Inquisición?", ha planteado Sánchez Haro, quien ha recordado que esta

comisión de investigación se puso en marcha porque lo decidió el Gobierno andaluz y "parece que ahora no le interesa que siga adelante porque no hay elecciones".

"Es poco serio y riguroso, y queda claro que no quieren conocer la verdad y lo que ha ocurrido en la Faffe", según ha recalcado, apuntando que "todo se ha convertido en una pantomima, una burla y un esperpento" en el que, en modo alguno, va a participar el Grupo Socialista.

Según ha explicado, las comisiones de investigación están perfectamente reguladas y el Parlamento tiene que acogerse a su Reglamento, al tiempo que ha recordado que el plan de trabajo de la comisión de la Faffe lo apoyaron todos los grupos. Ha preguntado por ello a PP-A, Cs y Vox si pretenden ahora "ir en contra de ese plan de trabajo". "Esto es una tomadura de pelo al Parlamento y a todos los andaluces", ha sentenciado.