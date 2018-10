PSOE considera "muy grave" la falta de presupuesto, "muestra de fracaso y agotamiento en la gestión" del alcalde de Jaén

Publicado 05/09/2018 15:26:57 CET

JAÉN, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha calificado de "muy grave" que no haya presupuesto municipal para este año y lo ha considerado "la mayor muestra de fracaso y agotamiento en la gestión" del alcalde, Javier Márquez (PP).

Así lo ha señalado el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Manuel Fernández, después de que el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, haya anunciado este miércoles que se trabaja ya en las cuentas de 2019, de modo que se desiste de aprobar las de este ejercicio, cuyo borrador presentó el pasado abril.

"Después de torear a los vecinos, engañarles, ponerles mil fechas para su tramitación y dar a entender que estaban trabajando en las cuentas ahora tendrán que explicar a los jiennenses por qué han hecho este paripé ridículo", ha afirmado Fernández en una nota.

En su opinión, supone "la mayor muestra de fracaso y agotamiento en la gestión de Javier Márquez", quien, junto a "su corte de concejales", ha mentido durante meses a los jiennenses.

"Ya advertimos que no había documentación, ni informes ni trámites de estas cuentas y a pesar de eso, hasta el pasado 20 de agosto, mantenían la mentira, como demuestran las declaraciones del teniente de alcalde Miguel Contreras, quien esperaba presentar el presupuesto de 2018 este mes de septiembre", ha incidido.

Para el edil socialista, "no es normal" que contando con mayoría durante dos mandatos, el último apoyado en los exconcejales de Ciudadanos, el Partido Popular sólo haya conseguido sacar adelante tres presupuestos en ocho años.

"Menudo aval el de Javier Márquez como candidato. Si ahora que es alcalde no tiene ganas o no es capaz de trabajar para dar estabilidad al Ayuntamiento que explique a la opinión pública con qué credibilidad puede pedir de nuevo a los jiennenses su confianza", ha declarado. A su juicio, "está agotado y ha entrado en una espiral de fracaso a la que está empujando a toda la ciudad, que no merece esta gestión errática".

Ha destacado, igualmente, que hay inversiones que dependen de un presupuesto "real y solvente" para este año, como las destinadas a los fondos DUSI, el tranvía o el impulso a la administración electrónica. Hay, además, deuda nueva que atender que no está cuantificada en los presupuestos con los que el PP está funcionando, que son los de 2017.

Por otro lado, ha indicado que gobernar mediante modificaciones de crédito de unas cuentas que no son las del ejercicio en curso "es una medida puntual que tiene consecuencias para los gastos que no se pueden atender y que lastran inversiones para la ciudad que no figuran en un presupuesto".

"El PP ha convertido en norma esa excepción, ha hecho de la 'antigestión' su forma de gobierno y eso es lo que nos espera en estos nueve meses antes de las elecciones", ha manifestado el portavoz socialista.