El PSOE de Córdoba asegura que los presupuestos de la Junta son una oportunidad perdida para reforzar servicios públicos

CÓRDOBA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Jesús María Ruiz ha afirmado este lunes que el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 "es una oportunidad perdida" para reforzar los servicios públicos en Córdoba y en el resto de la comunidad autónoma.

En este sentido y en rueda de prensa, Ruiz ha explicado que, "en el año en el que Andalucía va a recibir una cantidad ingente de fondos del Gobierno de España, se pierde la oportunidad de aumentar las plantillas de profesionales sanitarios, de reducir las listas de espera en Atención Primaria y en la atención a la dependencia, de reducir la ratio en las aulas educativas, de mejorar la financiación de las universidades públicas o de incrementar la Patrica".

"Este es el momento, con números, de reflejar las prioridades que tiene el Gobierno de PP y Ciudadanos", según ha afirmado Ruiz, quien ha criticado que "está dando la espalda al mundo rural, porque cierra unidades educativas o mantiene centros de salud y consultorios cerrados".

De igual forma, el parlamentario socialista ha señalado que "estamos ante un presupuesto que genera desconfianza, porque no hay compromiso real de ejecución presupuestaria", y ha explicado que "la ejecución del presupuesto de 2021, a final de septiembre, era del 22 por ciento y si nos referimos a la provincia de Córdoba, la ejecución presupuestaria se reduce al 18 por ciento".

"Cuando analizamos las partidas de este proyecto de presupuestos hay que decir que son triunfalistas y que aportan un dinero que incluyen más de 1.000 millones de euros que lo hinchan artificialmente, que no cuentan con contrapartidas y que no sabemos de dónde salen", ha avisado Ruiz.

En cuanto a la provincia de Córdoba, Ruiz ha asegurado que "en el anexo de inversiones no se contemplan partidas concretas", y ha subrayado que "cuando los responsables de la Junta de Andalucía se refieren a determinados proyectos, estos no aparecen reflejados en el anexo de inversiones".

Es el caso, según el parlamentario andaluz, de una partida referida al ámbito sanitario en la que se indica 'construcción y equipamiento de centro sanitario o adaptación y mejora', pero "sin especificar proyectos concretos, y cuando los responsables de la Junta presentan las cuentas vuelven a repetir las mismas inversiones del año pasado, aunque no hablaron del Centro de Alta Resolución de Lucena, por lo que no sabemos si se han olvidado o no lo tienen en cuenta".

Ruiz, que ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, que no sea transparente con los fondos que provienen del Gobierno de España, ha señalado, a modo de ejemplo, que "de los 283 millones de euros de inversiones en la provincia de Córdoba, solo el 34 por ciento proviene de fondos propios de la Junta y el resto de fondos europeos y finalistas" y ha precisado que en las inversiones sanitarias "solo el siete por ciento proviene de fondos propios de la comunidad autónoma y el resto, el 93 por ciento, del Estado".

Por último, Jesús María Ruiz ha reclamado al Gobierno de PP y Ciudadanos que "ejecute el presupuesto en vigor y que permita el consenso con el PSOE-A".