PSOE-A: "Crear un Comisionado de Concordia es una nueva humillación del PP-A y Cs ante las reivindicaciones de Vox"

Publicado 13/02/2019 14:20:15 CET

Espera que Marín cumpla su palabra y que la Ley andaluza de Memoria no se modifique sin unanimidad

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha advertido este miércoles de que el anuncio del Gobierno andaluz para crear un Comisionado para la Concordia supone "una nueva humillación del PP-A y Ciudadanos (Cs) -socios de gobierno en la Junta-- ante las reivindicaciones de Vox".

Así se ha pronunciado, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, que también ha censurado que sendos partidos "hayan entregado" la Presidencia de la comisión parlamentaria de Cultura y Patrimonio, que tiene adheridas las competencias de Memoria Histórica, "al franquismo político", en alusión al partido de Santiago Abascal.

De este modo, ha rechazado que el Ejecutivo del PP-A y Cs "haga desaparecer" la Dirección General de Memoria Democrática, pues cree que con la creación del referido Comisionado, "más allá del nombre y la piel de cordero, se esconde un lobo que busca acabar con las políticas de Memoria en Andalucía, convertirlas en nada y dejar la Ley andaluza en papel mojado".

"No vamos a tolerar que eso ocurra, vamos a pelear porque no pase", ha garantizado el socialista, que se ha dicho esperar que las palabras del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en las que asegura que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía sólo se puede reformar si hay unanimidad de los partidos políticos en el Parlamento, "no caiga en agua de borrajas".

Jiménez ha reclamado al líder de Cs que cumpla su palabra de modo que ni el Gobierno andaluz ni las fuerzas que lo sostienen "no planteen modificar la ley si no sale de la unanimidad de la Cámara".

En cualquier caso, el dirigente del PSOE-A defiende que la referida ley "no tiene que modificarse", cuando ha recordado que no cosechó ningún voto en contra en su aprobación pues "surgió de un consenso amplio y no habría ningún elemento inaceptable por parte del PP-A y de Cs cuando no votaron en contra".

"Hoy nos quedamos con las palabras de Marín, que no se toca la ley sino es por consenso de todo el Parlamento", ha proseguido Jiménez, que insiste en que la Ley andaluza de Memoria es "válida, solvente, dialogada, consensuada y no obtuvo rechazo de ningún partido".