El PSOE critica la "falta de planificación" de PP y JM+ con "falta de obras y mantenimiento" en calles de Jaén

JAÉN, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reprochado la "falta de planificación" de las calles en la ciudad de Jaén del Partido Popular y Jaén Merece Más (JM+) "con problemas en vías principales por una clamorosa falta de obras y mantenimiento".

En este sentido, el concejal socialista en el Ayuntamiento de la capital jiennense Javier Padorno ha explicado que "los distintos temporales que en periodos puntuales pero con mucha fuerza han descargado en la capital durante los últimos meses han motivado daños en calles que no han sido atendidos por el equipo de Gobierno".

Junto a ello, el edil ha criticado en un comunicado que "no hay un mantenimiento sostenido en calles, ni siquiera en las que registran una importante intensidad en el tráfico, lo que ha dado lugar a que donde hace unos meses no había baches, estos sean ahora evidentes y afecten a la circulación".

"Volvemos al modus operandi del abandono de la ciudad de la derecha que vivimos durante ocho años en los que no se mantenían las calles, con lo que pequeños problemas de conservación se convertían en grandes obras costosas de pagar por su inacción y que dieron lugar a pagar el cloro a precio de champán francés y el cemento al de caviar", ha aseverado el edil.

Por este motivo, Padorno ha exiguido "un plan de mantenimiento en calles tanto para conservar calzadas como para actuar bajo su superficie". "En diez meses de mandato no han sido capaces de sacar adelante ni un solo plan de obras más allá de las que les dejamos y han sobrevivido con el de suministros que les dejamos", ha subrayado el edil, quien ha asegurado que "durante nuestro gobierno atendimos más de 800 calles de la ciudad, que es algo que el PP se ha encontrado, al contrario que nos ocurrió a nosotros".

Como ejemplo de la situación actual, pone el de la calle Espeluy del Polígono de Los Olivares, en la que "ya no hay baches sino socavones por no haberse hecho el mantenimiento adecuado", según Padorno. "Como el tráfico es tan denso, los coches no pueden sortearlos, con lo que se agranda su tamaño y salen despedidas por la velocidad piedras de varios centímetros que provocan daños en los vehículos estacionados", ha apostillado.

"Esta es la calle principal de Los Olivares, una zona industrial y de servicios a la que el PP prometió dar una atención especial en su campaña electoral", ha expresado el edil, quien ha afeado al actual equipo de Gobierno que "en diez meses demuestran que no son capaces ni de mantener las calzadas".

Otro caso, según han destacado los socialistas, es el de la Avenida de Granada, con "un agujero de considerables proporciones que ya requiere de una intervención de arreglo del saneamiento que hay bajo él". El concejal ha señalado que "si el PP solo interviene en superficie no va a solucionar nada porque es un problema como el que ha afectado a la avenida de Arjona, donde en días pasados se registró un importante socavón".

Asimismo, desde el PSOE han advertido que "otras vías con problemas" son el Paseo de España en su margen descendente, con el asfalto "pulverizado", o el caso de la carretera de Madrid, tanto en la vía junto al trazado del tranvía como en la avenida en la parte trasera del hotel Infanta Cristina. En la primera, las tapas de las alcantarillas "se han hundido varios centímetros convirtiéndose en baches complicados de sortear para los conductores". En el otro caso, los socialistas han criticado que "los baches en los arcenes y la mitad de la calzada son importantes".