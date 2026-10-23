El PSOE critica que el gobierno local del PP en Córdoba "mantiene sin resolver las deficiencias" en el Imtur

Archivo - La edil del PSOE Mamen González. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha criticado este viernes que el gobierno municipal del PP "mantiene sin resolver las deficiencias en las instalaciones del Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR) que la Inspección de Trabajo recogió en sus propuestas de requerimiento de junio de 2026".

Así, según ha informado el PSOE en una nota, tras la visita realizada el pasado jueves por el Grupo Municipal Socialista a la sede de la calle Rey Heredia, González ha asegurado que "las deficiencias señaladas continúan sin corregirse, pese a que el plazo de tres meses establecido por la Inspección ya ha vencido".

La edil socialista ha recordado que "los documentos de la Inspección de Trabajo describen problemas que afectan a la seguridad y a las condiciones laborales en distintas dependencias del organismo municipal", y el expediente "recoge riesgos relacionados con la escalera y los accesos, posibles desprendimientos del techo, humedades, goteras con riesgo eléctrico y deficiencias en los medios de protección contra incendios".

La Inspección, tal y como ha señalado González, "requirió una planificación preventiva actualizada y la subsanación de las irregularidades detectadas, con un plazo de cumplimiento de tres meses", pero la visita del Grupo Municipal Socialista "ha permitido constatar, además, un panorama de deterioro que va mucho más allá de los problemas recogidos en los requerimientos".

Entre las deficiencias "más graves destacan los techos con desprendimientos, enseres abandonados y acumulados en los patios, ventanas que no pueden abrirse por la presencia de palomas y armarios de comunicaciones reventados situados bajo zonas afectadas por goteras". A ello se suma "la ausencia de salidas de emergencia adecuadas, una situación que exige una respuesta inmediata por parte del Gobierno municipal para garantizar la seguridad de quienes trabajan en estas instalaciones".

Mamen González ha advertido que "no estamos hablando de problemas que el Ayuntamiento desconozca ni de deficiencias que acaben de aparecer. La Inspección de Trabajo las señaló y estableció un plazo para corregirlas. Hoy, tras nuestra visita, hemos comprobado que siguen sin solucionarse".

La concejala socialista ha mostrado también su preocupación por las condiciones en las que desarrolla su trabajo la plantilla del Imtur, ya que "12 personas desempeñan su labor en Rey Heredia en una situación que se prolonga desde hace aproximadamente dos años y que está provocando un importante desgaste emocional. A ello se suma que permanecen sin conexión wifi desde el pasado mes de julio", una incidencia que, según ha lamentado el Grupo Socialista, "está comunicada y sigue sin resolverse".

Además, "el deterioro tampoco se limita a la sede de Rey Heredia. En el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) la Inspección señaló deficiencias en la señalización de evacuación y carencias en la planificación preventiva y en la coordinación de actividades empresariales". Además, el PSOE ha señalado que hay "filtraciones en los techos del punto de información turística de Tendillas", y que "las cerraduras dañadas durante el último robo siguen sin sustituirse".

González ha reprochado también, que "ni la delegada responsable, Marián Aguilar, ni sus cargos de libre designación acudan a estas instalaciones para conocer de primera mano las condiciones en las que trabaja la plantilla".

Ante todo ello, la concejala socialista ha exigido al gobierno municipal del PP "que explique qué actuaciones ha llevado a cabo para cumplir los requerimientos de la Inspección de Trabajo, por qué continúan pendientes las medidas correctoras y qué actuaciones urgentes va a poner en marcha para garantizar la seguridad de los trabajadores".