El PSOE-A critica que Moreno "deje en manos de la ultraderecha recursos esenciales" contra la violencia de género

Archivo - La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, en una foto de archivo. - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha pedido explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante la asunción de competencias relacionadas con la violencia de género por parte del vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregualción y Administración Local, Manuel Gavira.

En una nota remitida por el partido, Manzano ha señalado a Moreno por "desatender su obligación como presidente de la Junta de garantizar la atención y protección" de las víctimas de la violencia machista y "ponerlas en riesgo solamente para mantenerse en el poder".

"No es un mero reparto competencial, sino de servicios absolutamente elementales para atender y proteger a las mujeres", ha destacado Manzano, y ha criticado que Moreno Bonilla "deja en manos de Vox no sólo las unidades de valoración integral de violencia de género (UVIG), sino también el Servicio de Atención a Victimas en Andalucía (SAVA)y los puntos de encuentro familiar (PEF), entre otros recursos".

La también parlamentaria socialista ha explicado que la UVIG está conformada por profesionales especializados y formados en violencia machista que evalúan las lesiones físicas, psicológicas y sexuales de las víctimas y valoran el riesgo en que se encuentran y la peligrosidad de sus agresores, para elaborar informes periciales en los que jueces y fiscales pueden basarse para adoptar medidas de protección.

Asimismo, ha subrayado que el SAVA acompaña y asesora a las víctimas de delitos en la comunidad, que "en un 80% de casos" son mujeres afectadas por violencia machista, y ha señalado que los PEF son "especialmente importantes en casos de VG con menores".

En este sentido, Manzano ha cuestionado que la protección a víctimas del terrorismo de género en estos servicios "vaya a estar garantizada" bajo gestión de "un partido negacionista de esta lacra". La parlamentaria "ha puesto en duda" que los responsables de gobierno de Vox "vayan a trabajar desde la Junta teniendo en cuenta que ningún maltratador puede ser buen padre y, sobre todo, que en violencia machista no hay mediación que valga".

Asimismo, la secretaria de Igualdad ha asegurado que en el PSOE-A "no vamos a permitir que servicios que salvan vidas se debiliten" y ha recalcado que Moreno "tiene que dar explicaciones" sobre estas cesiones de gobierno, toda vez que, según ha reiterado, "su obligación es garantizar la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y no ponerlas en riesgo solamente para mantenerse en el poder".

"MARCA LA DIFERENCIA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE"

En esta línea, Manzano ha mostrado su preocupación porque Gavira haya pedido al Ministerio de Justicia datos sobre delitos contra libertad sexual en Andalucía. "Insistimos en que hablamos de servicios especializados y que pueden marcar la diferencia entre que una mujer esté protegida o desprotegida, entre la vida y la muerte", ha subrayado.

La secretaria de Igualdad del PSOE-A ha asegurado que con esta petición "Vox pretende con esta información distinguir entre casos con condena o judicializados o denunciados", con el objetivo de, según ha alertado, "manipular y pervertir datos y seguir alimentando su idea de denuncias falsas".

Manzano ha indicado que en Vox "pretenden fabricar una excusa para que, a vuelta de verano, servicios creados para proteger a víctimas de la violencia de género acaben reduciéndose a mínima expresión".