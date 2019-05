El PSOE-A critica que el PP "se atreva a hablar de Medio Ambiente", cuando "nunca ha tenido política medioambiental"

Publicado 08/05/2019 13:31:02 CET

CÓRDOBA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Igualdad del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, ha criticado este miércoles que el PP "se atreva a hablar de Medio Ambiente", cuando el Gobierno andaluz de PP y Cs, con el apoyo de Vox, ha "eliminado" la Consejería de Medio Ambiente y cuando, de hecho, los populares "nunca han tenido política medioambiental", llegando a imponer "el impuesto al Sol".

En rueda de prensa en la sede del PSOE de Córdoba, Pérez se ha referido así al hecho de que el Ejecutivo andaluz haya criticado que Andalucía haya perdido 6.570 millones de euros de inversión privada en los últimos años, incluidos 2.800 millones relativos a energías renovables, por el "colapso administrativo" provocado por la "apatía, dejadez e incapacidad" del anterior gobierno del PSOE-A, que llegó a acumular hasta 4.367 expedientes sin resolver únicamente en la Consejería de Medio Ambiente, algunos con más de diez años de antigüedad.

Ante esto, Pérez ha señalado que, desde el Gobierno de PP y Cs "cada martes anuncian un desastre", una nueva "plaga bíblica" que achacan a la gestión del anterior Gobierno socialista de la Junta, y por eso "cada martes sale el señor Bendodo y encuentra otro mal bíblico", lo cual se debe, según ha subrayado, a que "no tienen nada que ofrecer y sí mucho que callar, porque no presentan el presupuesto" de la Junta de Andalucía para este año, "no dicen lo que van a hacer y piensan seguir viviendo de las plagas bíblicas" todo el tiempo posible.

En cualquier caso, según ha insistido la portavoz socialista, "Medio Ambiente y PP no pueden ir de la mano" y, dado que "no hay nada nuevo bajo el Sol, cada martes el señor Bendodo va a estirar las plagas bíblicas" que asocia al PSOE-A, y así lo hará "hasta el mes de julio, hasta que tengan presupuesto, pasen las elecciones y pasen los acuerdos posteriores" al 26M.

Esa seguirá siendo la estrategia de PP y Cs "porque nada pueden enseñar", como lo demuestra, a juicio de Pérez, el hecho de que "el BOJA, que es el que recoge la política que de verdad se hace en Andalucía, está en blanco desde hace seis meses", desde las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre.