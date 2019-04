El PSOE critica la "resistencia" del alcalde de Jaén a entregar las facturas de obras en siete colegios

Publicado 21/04/2019 17:02:06 CET

JAÉN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha criticado la "resistencia" que el alcalde de la ciudad, Javier Márquez (PP), a entregarles las facturas de obras en siete colegios y sus "trabas" para acceder al expediente de contratación y ejecución de las mismas.

Según ha detallado el PSOE en una nota de prensa este domingo, los socialistas registraron hace un mes un escrito pidiendo consultar la documentación del proyecto tras comprobar en una visita a los centros en los que se habían hecho obras de reparación que "lo ejecutado distaba mucho en algunos casos de lo proyectado".

A su juicio, la intervención se efectuó solo en siete de los alrededor de 20 centros de la ciudad, con un coste de 205.000 euros y tras "varios años sin realizar mantenimiento de calado" en estas instalaciones públicas como es competencia municipal.

En este sentido, la concejala socialista María Isabel Lorite explica que incluso se ha realizado una personación ante la Secretaría General del Ayuntamiento tras el "silencio" del Gobierno local del PP a este escrito para que los concejales, tal y como regula el Reglamento de Funcionamiento Municipal, puedan tener al menos vista del expediente, una petición que "tampoco se ha atendido".

La edil señala que, además, las sospechas del PSOE "coinciden con el malestar públicamente expresado por la comunidad escolar" de algunos centros, que ejemplifica en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Alfredo Cazabán', donde estaba previsto un arreglo de goteras en el tejado con un completo proyecto valorado en casi 40.000 euros que, finalmente, ha quedado en "una chapuza".

"Gastaron un dineral pero les dejaron las goteras que tenían que arreglarles. El tejado no resistió ni las primeras lluvias que cayeron a los pocos días", ha reprochado Lorite, que afirma no entender esta "obstrucción" y "falta de transparencia" del PP, que "niega información no solo a la oposición sino a los propios padres, cuyos escritos ignora".

"Si para este alcalde lo primero es Jaén debería no poner reparos a que padres y profesores sepan qué es lo que se ha hecho en los centros escolares públicos. Queremos comparar el proyecto con la justificación de las obras y que aquello que no esté hecho se haga. No puede ser que además de hacer poco mantenimiento en los colegios se haga mal", ha enfatizado.

Así, los 205.000 euros se desglosaron en siete paquetes para hacer arreglos en los centros 'Alcalá Wenceslada', 'Alfredo Cazabán', 'Gloria Fuertes', 'Jesús y María', 'Navas de Tolosa', 'Capilla de San Andrés' y 'Serrano de Haro'.

El PSOE ha hecho hincapié en que las obras además se hicieron en otoño, en lugar de en verano, con lo que la comunidad educativa sufrió las "molestias de esta falta de previsión". Ya en febrero, los socialistas mostraron su disconformidad con el resultado de las obras en el 'Alfredo Cazabán', el 'Serrano de Haro', el 'Jesús y María' o el 'Alcalá Wenceslada', toda vez que ahora en abril consideran que "los arreglos o son un lavado de cara cuando deberían de haber sido intervenciones de más calado o directamente se ha pasado de largo por el problema, aun estando en la lista de actuaciones que estipula el contrato", en palabras de Lorite.