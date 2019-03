PSOE-A denuncia que PP-A y Cs pretenden reformar el Estatuto "de la mano" de Vox, asumiendo sus "tics autoritarios"

Publicado 27/03/2019 13:34:55 CET

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha denunciado este miércoles que PP-A y Ciudadanos (Cs) han asumido los "tics autoritarios de la ultraderecha" al optar por Vox para reformar el Estatuto de Autonomía y sin contar con el partido mayoritario en el Parlamento, el PSOE-A.

"Parece mentira que Ciudadanos y PP-A pretendan abrir el Estatuto teniendo como socio a Vox y no al PSOE-A", ha apuntado Mario Jiménez, en declaraciones a los periodistas.

Para Jiménez, se ha puesto de manifiesto que hay un pacto "a fuego entre las fuerzas de derecha y de ultraderecha",

PP-A, Cs y Vox, y que hay un "tripartito" en Andalucía dispuesto, "de manera vergonzosa", a afrontar una reforma del Estatuto de Autonomía "sin la participación" del partido mayoritario en el Parlamento, el PSOE-A.

Para Jiménez, está claro que al PP-A y a Cs se les están "pegando los tics autoritarios de la ultraderecha, que es su socio político". Ha indicado que PP-A y Cs quedan claramente en "evidencia" al optar por la ultraderecha, frente a los partidos constitucionalistas, para abordar una reforma del Estatuto, en lugar de plantearse la búsqueda de un amplio consenso en Andalucía en el que estén, a ser posible, todos los partidos políticos.

Ha pedido a los andaluces que tomen notan de esos "tics y de esa actitud autoritaria con la que PP-A y Cs pretenden reformar el Estatuto de Autonomía".

Para Jiménez, cualquier planteamiento de reforma del Estatuto debería partir de un acuerdo entre todos los partidos para ver, sobre todo, qué quiere plantear cada uno. En este sentido, ha reiterado que si se abre una reforma del Estatuto, el PSOE-A quiere plantear el "blindaje" de la Memoria Histórica para que no pueda ser "mancillada" por parte de la derecha y la extrema derecha.

Otro asunto que el PSOE-A pondría sobre la mesa, según ha apuntado, es el "blindaje" de la educación y la sanidad y que, en momentos de crisis, no se comprometan los recursos públicos que tienen que garantizar estos servicios públicos fundamentales.

Ha advertido de que si no se abre un proceso de diálogo para garantizar que la Memoria Democrática y el blindaje de los servicios públicos se pueden llevar al Estatuto de Autonomía, "con nosotros que no cuenten, porque nosotros no creemos en la posibilidad de abrir el Estatuto de Autonomía sin que se abra previamente un proceso de diálogo" y con la aportación que cada partido quiera hacer.

"No se puede hacer una reforma unilateral y express sin tener en cuenta a las demás fuerzas políticas y, concretamente, a la fuerza mayoritaria del Parlamento", ha sentenciado.

Ha expresado además su preocupación por lo que pueda plantear Vox a cambio de participar en un acuerdo con PP-A y Cs para reformar el Estatuto de Autonomía. Ha preguntado si Vox va a exigir la devolución de competencias de la comunidad al Estado.