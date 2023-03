PSOE-A dice que con el nuevo plan "fantasma" de primaria "quieren tapar" la orden que "privatiza" este nivel asistencial

La consejera de Salud ha insistido en que el PP "no privatiza nada" y en que se trata de una orden como "las que tenían" los socialistas



SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PERSS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha apuntado este jueves en el pleno del Parlamento que con el nuevo plan "fantasma" de atención primaria "quieren tapar" la orden que "privatiza" este nivel asistencial y "desmovilizar", unas afirmaciones ante las que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha insistido en que el gobierno del PP "no privatiza nada" y en que se trata de una orden como "las que tenían" los socialistas.

Durante su intervención, Férriz ha apuntado que este plan "tiene el rechazo unánime de todos los profesionales", al tiempo que ha indicado que todos los sindicatos aseguran que es un plan con 14 puntos "vacíos, con medidas vagas, decepcionantes y carentes de presupuesto". "Una declaración de intenciones absolutamente irreal como la que le hicieron al Sindicato Médico Andaluz para frenar la huelga de enero".

Ha añadido que los sindicatos también ven este plan "como una desfachatez y un insulto a los profesionales, una pantomima de acuerdo que no han hablado ni siquiera con la consejera de Hacienda", y que "sigue con su política de imponer antes que negociar, que existe poca o nula intención de alcanzar un pacto y que lo que pretenden es desmovilizar a profesionales y usuarios".

Y aseguran, además, dice Férriz, que Salud "ha impuesto una orden que supone iniciar un camino sin retorno hacia la privatización, que se basa en invertir dinero en la sanidad privada que debería ir a la pública", al tiempo que subraya que "no es el bulo de PSOE, que se lo han dicho todos".

"Ese plan fantasma que se acaba de sacar de la manga lo que quiere es tapar la orden que privatiza y lo que quieren es desmovilizar", ha manifestado Férriz, quien ha añadido que hay convocadas múltiples protestas "porque no han parado de destrozar la sanidad desde que llegaron". "No vale poner un parche, tiene que retirar la orden; no se trata de que privaticen cuando quieran, sino de que no privaticen y usted le ha puesto precio a la atención primaria", ha concluido.

Ante estas afirmaciones, la titular de Salud ha espetado a Férriz que una "mentira repetida cien veces no se convierte en verdad" y ha insistido en que se trata de una orden de precios y tarifas "como las de ustedes en el año 2005" y en que "se trabaja en tres mesas y los sindicatos lo saben, porque están en las mesas técnicas de atención primaria". Además, están las mesas de los profesionales sanitarios de atención primaria y la de los colegios profesionales y sociedades científicas, ha recordado.

"No nos pueden acusar de no trabajar, de no dialogar y de no consensuar", ha subrayado la titular de Salud, y ha negado "privatización" cuando "hay 4.000 millones de euros más, cuando ustedes se cargaron 8.000 millones de euros antes de llegar nosotros; y son los que echaron 7.000 profesionales a la calle, cuando ahora hay 30.000 más, el 67% ya estabilizado".

Así, ha concluido asegurando que quien apuesta por la sanidad pública de una forma "decidida" es el gobierno de Juanma Moreno, y "por mucho que sigan cacareando cada vez se les escucha menos". "La verdad es lo que hay contarle a los andaluces", ha finalizado.