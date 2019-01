El PSOE de la Diputación de Córdoba pedirá a PP y Cs que no acepten "la merma" de derechos de las mujeres

Publicado 14/01/2019 15:09:26 CET

CÓRDOBA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Córdoba presentará en el Pleno de la institución provincial, que se celebrará este miércoles, una moción con la que instará a los dos partidos que está previsto que formen el próximo Gobierno de la Junta de Andalucía, PP y Ciudadanos, a que "no acepten, bajo ningún concepto, la merma" de derechos de las mujeres.

Así lo ha anunciado este lunes el viceportavoz socialista, Antonio Rojas, quien ha afirmado que no se puede aceptar ningún retroceso "en el avance social e igualitario que figuran en las leyes de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía y para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi y sus familiares en Andalucía".

Rojas ha recordado que el PSOE de Córdoba apoya las movilizaciones feministas en Andalucía en defensa de las políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género, "que están siendo peligrosamente cuestionadas o presentadas como objeto de negociación por parte de las derechas para lograr el gobierno andaluz".

"Al Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba, y al PSOE en general, nos preocupa el mercadeo que tanto PP como la ultraderecha, con el beneplácito y la complacencia de Ciudadanos, han estado haciendo del movimiento feminista, de la violencia de género y de los derechos reconocidos del colectivo Lgbti", ha señalado Rojas.

Por eso, según el viceportavoz socialista, "el PSOE no va a permitir que quienes llevan semanas frivolizando con este drama impongan sus tesis y quieran dar pasos atrás en materia de igualdad porque con los derechos y la seguridad de las mujeres no se puede ni se debe jugar", y ha insistido en que "las mujeres, la lucha por la igualdad, no pueden ser moneda de cambio para conseguir sillones".

Antonio Rojas ha indicado que desde que existen estadísticas al respecto, desde 2003, en nuestro país han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas 975 mujeres, "unos datos escalofriantes no deberían dejar indiferente a nadie".

En este sentido, Rojas ha afirmado que "el PSOE, que siempre ha estado y estará del lado de las víctimas, porque Andalucía siempre ha sido referente en la lucha contra la violencia de género y en defensa de los derechos de las mujeres y porque los avances logrados después de años de lucha, no pueden ser arrojados a la papelera".

"Los socialistas no lo vamos a permitir y esperamos que PP y Cs no compren del discurso del odio y el machismo de sus compañeros de viaje", ha asegurado Rojas, quien ha añadido que "las movilizaciones convocadas por el movimiento feminista son una simple muestra de la repulsa de la sociedad andaluza ante la decisión de PP y Ciudadanos de pactar con la extrema derecha para pisotear los derechos y las libertades de las mujeres, renunciar a la existencia de la violencia de género y querer blanquear el drama de miles de mujeres en nuestra tierra".

Así, según el viceportavoz del Grupo Socialista, "en el pleno del próximo miércoles, pediremos a ambos partidos que aclaren cuál va a ser su postura a partir de ahora, si van a aceptar las tesis de la ultraderecha que les va a permitir gobernar en Andalucía o seguir luchando para que más pronto que tarde se acabe con la violencia de género y se alcance la igualdad real entre hombres y mujeres".

PLANES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES DEL 2017

Por otra parte, el Grupo Socialista presentará en el pleno una moción en la que insta al Ministerio de Hacienda la ampliación del plazo, durante el ejercicio 2019, para justificar la terminación de los proyectos recogidos en los Planes Financieramente Sostenibles del 2017, ya que, según Rojas, "han sido muchos alcaldes de la provincia que nos han trasmitido la dificultad de justificar la terminación de estas actuaciones a 31 de diciembre de 2018".

El viceportavoz socialista ha añadido que "entendemos que está plenamente justificado teniendo en cuenta la dificultad que supone adaptarse a los nuevos cambios normativos para municipios con poco personal técnico y especializado en el tema, como por ejemplo ha supuesto la adaptación de todos los métodos a la nueva ley de Contratos del Sector Público, la meteorología que hemos vivido en nuestra provincia, así como la dificultad que tienen la mayoría de entidades locales al realizar procedimientos administrativos, por la falta de personal".

Por último, Antonio Rojas ha afirmado que "el objetivo es poder mejorar la prestación de estos nuevos servicios públicos esenciales para la comunidad y hacer un mayor uso del superávit, siempre que sea racional y no genere déficit al final del ejercicio, pero siempre teniendo en cuenta la dificultad que tienen numerosas entidades locales a la hora de desarrollar todos los trámites administrativos".