PSOE-A exige a la Junta que acabe "con los disparates" en educación y los "desbarajustes" en la provincia de Granada

Publicado 17/01/2020 14:07:17 CET

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Beatriz Rubiño, ha exigido este viernes a la Junta de Andalucía que acaben "con los disparates" en materia educativa y los "desbarajustes" que están desarrollando en la provincia de Granada, tras la dimisión la dimisión del delegado de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Granada, Antonio Jesús Castillo.

Así, en rueda de prensa, Rubiño ha señalado las 40 dimisiones que van en el Gobierno andaluz en un año de legislatura, en este caso, "obligado por los desbarajustes en la provincia" y ha instado a acabar "con el laboratorio educativo que están implantando".

En concreto, ha detallado la reordenación y supresión de los centros educativos rurales (CPR) y los colegios con calificación de 'Semi-D', es decir, aquellos que ofrecen también los cursos del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Esto, según ha explicado, conlleva que 700 niños se tengan que desplazar largas distancias para poder recibir educación pública, cuando el PSOE-A defiende esta como el ascensor que nos iguala".

Rubiño ha criticado el papel del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, que "demuestra que la educación pública no le importa" y que está convirtiendo la educación pública en "un laboratorio de experimentos para favorecer la privada".

"No se trata de hacer lo que él quiera o lo que quiera Ciudadanos, sino de consensuar y llegar a acuerdos con la comunidad educativa", ha apuntado la socialista, que ha informado del registro de uan proposición no de ley en el Parlamento andaluz para que no se cierren estos colegios de la provincia de Granada y más de 60 preguntas escritas para saber los planes de la Junta en materia de educación pública.