PSOE exige a Junta una inversión de casi 4 millones para centros educativos del casco antiguo

JAÉN, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido al gobierno municipal de coalición de PP y Jaén Merece Más (JM+) que reclame a la Junta la inversión de casi 4 millones de euros "prometida para centros educativos del casco antiguo".

En un comunicado, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Julio Millán, ha recordado que el Gobierno andaluz "prometió en 2021 varias intervenciones en centros educativos del casco antiguo dentro de un plan de mejora en equipamientos para Andalucía".

"El PP desechó la construcción de un IES en el solar del Apa III, en Martínez Molina, a cambio de invertir a partir de 2022 un total de 2,5 millones para el CEIP Ruiz Jiménez, en el barrio de La Magdalena", según ha señalado Millán, apuntando que "cuatro años han pasado y el colegio y el barrio sigue esperando esos 2,5 millones, de manera que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha pasado página".

Junto a ello, el portavoz socialista ha recordado que "además de otras inversiones en institutos de la ciudad que tampoco llegaron, la Junta prometió más de un millón y medio de euros para la escuela de arte 'José Nogué' que sigue durmiendo el sueño de los justos".

"Es evidente que Moreno Bonilla ha estafado a los vecinos de los barrios del centro histórico porque se ha ahorrado no solo de invertir en el solar del APA III sino también en otros equipamientos necesarios para mejorar la vida de la gente de estos barrios como son sus centros educativos", ha dicho.

Ha reclamado al alcalde, Agustín González Romo (PP), y al portavoz de JM+, Manuel Vallejo, que "no sean dóciles y exijan este dinero, que fueron partidas anunciadas a bombo y platillo por la Junta en la anterior legislatura". "A la derecha y su marca blanca no les interesa el casco antiguo, solo lo usan de boquilla, pero a la hora de la verdad, el bienestar de su gente no les importa y a las pruebas nos remitimos", ha dicho Millán.