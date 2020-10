PSOE-A exige a Moreno "refuerce" la sanidad pública con "más personal, PCR y rastreadores"

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se ponga "a la altura del sacrificio que están haciendo los ocho millones y medio de andaluces" para frenar la pandemia, que "asuma la responsabilidad de hacer su trabajo" como mando único en la gestión de la crisis en la comunidad y que "refuerce el sistema sanitario público con más personal y medios, más pruebas PCR y más rastreadores".

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, ha recalcado que el presidente "no debe escatimar en transparencia ni en rendición de cuentas ante la ciudadanía" y le ha instado a comparecer con urgencia en la Cámara autonómica para "contar la verdad" sobre la situación del virus en Andalucía y "sus actuaciones para atajarlo".

Tras manifestar en un comunicado "el cariño y el respaldo" de la organización socialista a las personas afectadas por el Covid-19, Rodrigo Sánchez Haro ha realizado desde el PSOE de Andalucía "un llamamiento a la responsabilidad del conjunto de la ciudadanía, para que cumplan de manera estricta con las medidas que el Gobierno andaluz puso en marcha el viernes".

No obstante, el socialista ha insistido en que el Ejecutivo de Moreno "también tiene que cumplir con su responsabilidad y hacer su trabajo, y bien", porque "por muchos sacrificios personales y económicos que hagamos los andaluces, de nada servirán si el Gobierno de la Junta no contrata a más sanitarios, no refuerza las plantillas de los centros de salud y los hospitales, no contrata a más rastreadores y no hace PCR en doce horas".

Para el portavoz adjunto socialista, Moreno "ha actuado demasiado tarde" ante el empeoramiento progresivo de la pandemia y, desde que el pasado día 20 anunció medidas en el Debate del Estado de la Comunidad "hasta que han entrado en vigor, en Andalucía han muerto casi 300 personas, 294 concretamente, han tenido que ser hospitalizadas 1.646 y han dado positivo por coronavirus más de 34.000".

"De julio a octubre, con el mando único de Moreno, la pandemia en Andalucía se ha desbocado", ha resaltado Sánchez Haro, que ha criticado que el presidente andaluz siga "la hoja de ruta de su compañera Ayuso en Madrid, intentando enfrentar salud y economía, cuando el peor daño a la economía se hace cuando no se toman medidas a tiempo".

El representante socialista ha criticado, además, la "falta de rigor y de claridad" en las nuevas medidas restrictivas marcadas por Moreno, que se publicaron "sobre la campana el BOJA y cuya indefinición ha generado una confusión tremenda, sobre todo en los ayuntamientos, sobre la declaración oficial del nivel de riesgo en que se encuentra cada pueblo, ciudad, provincia o distrito sanitario, imprescindible para aplicar las limitaciones". "El lío de los BOJA ha sido la gota que colma el vaso del descontrol y la incompetencia", ha incidido.

Sánchez Haro ha lamentado que "el propio Gobierno de PP y Cs confirma al publicar sus datos de ejecución presupuestaria hasta agosto que no está gastando en sanidad recursos propios y ni siquiera la totalidad de los fondos extraordinarios Covid que ha mandado el Estado", y ha pedido "explicaciones de que la Junta sólo ha gastado 579 millones de euros en servicios sanitarios para combatir el Covid cuando del primer tramo del fondo Covid llegaron a Andalucía 597 millones" del Ejecutivo de España.

"NO PERDER MÁS EL TIEMPO"

De cara a "la reconstrucción de Andalucía ante la crisis del coronavirus en los Presupuestos de la Junta de 2021", el portavoz adjunto del Grupo Socialista ha asegurado que el PSOE "mantiene la mano tendida" para abordar las nuevas cuentas autonómicas "que de verdad necesita la gente, que refuercen su sanidad, su educación, sus servicios sociales, sus oportunidades de empleo y crecimiento económico".

Igualmente, ha instado a Moreno y su Gobierno a "no perder más tiempo con la ultraderecha de Vox" porque, según ha alertado, "sigue imponiendo su chantaje y ya está retrasando la presentación" del proyecto en la Cámara autonómica.

"No puede ser que Moreno no se haya enterado que su jefe de filas, Pablo Casado, ha marcado distancias con la ultraderecha populista de Vox que sólo busca fracturas, en palabras del propio Casado", ha asegurado Sánchez Haro, quien ha cuestionado "a qué está esperando" el presidente o si "se ha ido de puente, dejando Andalucía manga por hombro, con la pandemia desatada y sin presupuestos a la vista".

"Moreno tiene que elegir ya, o nuestra oferta sincera de diálogo y negociación del nuevo presupuesto en beneficio de los andaluces, o la extrema derecha que sólo quiere imponer su ley de conflicto, ruido y fracaso; que se aclaren de inmediato", ha concluido.