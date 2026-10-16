El PSOE exige al presidente de Iprodeco "disculpas" para las "200 empresas afectadas por bloqueo de ayudas"

El diputado provincial del PSOE y representante socialista en la Comisión de Valoración del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación de Córdoba, Salvador Millán. - PSOE

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial del PSOE y representante socialista en la Comisión de Valoración del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación de Córdoba, Salvador Millán, ha exigido al presidente de Iprodeco, Félix Romero (PP), que "pida disculpas públicamente a las cerca de 200 empresas y entidades afectadas por el bloqueo de las ayudas del organismo", después de que este viernes, durante la Comisión de Valoración, "haya justificado su ausencia del pasado 8 de octubre alegando que se le había olvidado y que no era consciente de la situación".

Según ha informado el PSOE en una nota, Millán ha señalado que "no basta con decir que se te ha olvidado cuando hay cerca de 200 empresas y entidades esperando una solución", pues se trata de "ayudas que necesitan para desarrollar su actividad y de una situación que no puede despacharse con una simple excusa".

El representante socialista ha remarcado que "las empresas tienen que hacer frente todos los meses al pago de las nóminas, los alquileres, los proveedores, los impuestos y las cotizaciones. No pueden olvidarse de sus obligaciones porque las consecuencias económicas son inmediatas".

"Si las empresas no pueden permitirse olvidar sus compromisos, quienes tienen responsabilidades de gobierno tampoco pueden olvidarse de las suyas", ha dicho Millán, defendiendo que "Félix Romero debería haber asumido su responsabilidad, dar explicaciones y pedir disculpas a todas las empresas y entidades afectadas".

El diputado provincial ha lamentado que la justificación ofrecida "no venga acompañada del reconocimiento de responsabilidades que exige una situación de estas características", pues "detrás de estas ayudas hay cerca de 200 empresas y entidades que merecen respeto. No es suficiente con decir que se te olvidó; hay que reconocer el error, asumir las responsabilidades y pedir disculpas a quienes han sufrido sus consecuencias. El Gobierno del PP en la Diputación debe dar la cara y estar a la altura de sus responsabilidades ante las empresas afectadas", ha concluido Millán.