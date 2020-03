PSOE de Granada apoya huelga del 4M y reitera rechazo a decreto de escolarización por "desmantelar la educación pública"

GRANADA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada apoya la huelga educativa de este miércoles 4 de marzo y ha reiterado su rechazo al nuevo decreto de escolarización impulsado por la Junta de Andalucía, "por desmantelar la educación pública y torpedear el equilibrio que existe actualmente con la concertada".

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, la secretaria de Educación del PSOE de Granada, María Ramírez, ha señalado que "hay motivos de peso para sumarnos a la manifestación convocada por los sindicatos, ya que una vez más el Gobierno andaluz de las derechas ha lanzado un arma arrojadiza contra el sistema público de educación".

"El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el consejero de Educación, Javier Imbroda, han dado un nuevo paso para acabar con la educación. A las decisiones que pretendían imponer de tapadillo desde que se inició el curso escolar en la provincia, se suma ahora este nuevo decreto que ha censurado todos los sectores la comunidad educativa", ha subrayado.

La socialista ha lamentado que el Gobierno andaluz "ni defienda la educación pública ni escuche a la comunidad educativa" y, para colmo, pretenda "desprestigiar" la huelga prevista calificándola de "ideológica". "No se dan cuenta que son ellos, PP y Cs, quienes desde el Ejecutivo de la Junta están llevando a cabo políticas propias de la derecha más radical que plantean una hoja de ruta ideológica permitiendo que haya colegios de primera y de segunda", ha asegurado.

Ramírez ha advertido que "no existe ningún problema que vaya a ser solucionado por esta nueva norma" y ha remarcado que, a diferencia de lo que indica el consejero Imbroda, "no favorece en absoluto la libertad de elección de las familias. Todo lo contrario, no serán las familias las que elijan lo centros para sus hijos, sino que serán los centros los que finalmente decidirán a quiénes matriculan en sus aulas, dejando por el camino al alumnado con mayores dificultades".

"PP y Cs, con la influencia de la extrema derecha, han puesto la educación concertada por encima de la pública en términos de calidad, lo que supone también una ofensa a los docentes públicos, con trayectoria curricular y tras superar una oposición", ha considerado.

Por último, la socialista ha pedido a la Junta a que ponga fin a la "bochornosa" gestión de la educación en esta tierra y "apueste, sinceramente, por la red de colegios públicos rurales, sin que pierdan unidades, sufran recortes de profesorado y vean como el alumnado se marcha a la concertada".

"Estaremos vigilantes para que no haya ningún retroceso en la educación pública, la huelga y la manifestación de mañana es un paso más para alzar la voz y reivindicar para nuestra provincia y su ciudadanía los derechos y servicios que le corresponden", ha concluido.