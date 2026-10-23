PSOE de Granada critica que se "desvíen a otros fines" fondos europeos para rehabilitar la iglesia de San Luis

Visita de concejales del PSOE de Granada al entorno de la iglesia de San Luis. - PSOE

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha criticado la decisión del equipo de gobierno, del PP, "de desviar hacia otros fines" los fondos europeos destinados a la rehabilitación de la iglesia de San Luis y la recuperación de la acequia de Aynadamar.

Durante una visita a las inmediaciones del templo junto a la presidenta de la Asociación de Vecinos del Albaicín, Margarita Marín, Castillo ha criticado "este cambio de criterio sobre unos recursos que fueron conseguidos durante el pasado mandato socialista".

Según ha explicado, en 2021 el anterior gobierno local logró captar 40 millones de euros de Fondos Next Generation, de los cuales tres millones de euros "estaban expresamente reservados para actuar en este emblemático enclave patrimonial".

Castillo ha calificado la decisión del ejecutivo encabezado por Marifrán Carazo de "despropósito político y administrativo", lamentando el "impacto negativo y la frustración que genera la paralización de la acequia de Aynadamar y de la emblemática iglesia".

Asimismo, Castillo ha tildado de "inaceptable la contradicción del equipo de gobierno local al retirar un millón y medio de euros a la inversión patrimonial del Albaicín mientras, esa misma semana, ha autorizado la licencia para construir seis nuevos apartamentos turísticos en el barrio".

A juicio del edil, "este movimiento pone al descubierto un modelo de ciudad que beneficia la gentrificación y la saturación turística en detrimento de los residentes, contribuyendo activamente a la expulsión de los vecinos y frenando la dotación de espacios sociocomunitarios para la convivencia".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Albaicín, Margarita Marín, ha expresado "la profunda indignación" del vecindario ante la pérdida de una inversión históricamente demandada.

Marín ha advertido del "mazazo que supone esta noticia para la iglesia de San Luis, un inmueble que actualmente se encuentra en situación de ruina absoluta y con un peligro de derrumbe importante, un riesgo que se agrava ante la falta de mantenimiento y el contexto de recientes terremotos en la zona".