PSOE de Granada critica "falta de transparencia" en la gestión de la evaluación económica de la recogida de residuos

GRANADA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández, ha criticado este domingo la "falta de transparencia" del Gobierno local de PP y Ciudadanos, que "pretende esconder" todo lo relacionado con la finalización del actual contrato de recogida de basuras en Granada y la tramitación de los nuevos pliegos.

A su juicio, la razón no es otra que la adjudicación, vía contrato menor, del servicio de evaluación y estudio del nuevo contrato, lo que es "sinónimo de opacidad y de falta de control". "Eso es lo que implica el empleo de un contrato menor, una fórmula administrativa que requiere muchísimos menos controles y que acaba con la transparencia exigible en toda acción del Ayuntamiento, mucho más cuando hay tantos millones de euros en juego", apunta en un comunicado.

Para el concejal socialista es "una verdadera lástima" que esto no les sorprenda, pues ya han afeado que este Gobierno local es "lo peor que le podía pasar a un Ayuntamiento que aún sigue traumatizado por todas las irregularidades protagonizadas por el PP y de las que el alcalde, Luis Salvador (Cs) ya era cómplice". Este mandato verá finalizar dos contratos muy suculentos, el de la empresa encargada de los autobuses urbanos, Transportes Rober, y el Ingeniería Ambiental Granadina (Inagra), y en este segundo caso, "todos los pasos dados por PP y Cs huelen mal, muy mal".

El socialista sitúa esta "extraña decisión", aprobada en Junta de Gobierno local por el bipartito, en el "contexto de abandono y dejadez que presenta Granada por culpa del recorte de dos millones de euros que Salvador ordenó dar a los servicios de recogida de residuos", situación que para el PSOE protagoniza cada mes la celebración de todas las juntas municipales de distrito, y que "son evidenciadas a diario por decenas de personas" a través de sus redes sociales.

"No hay un barrio que se haya librado del recorte y la suciedad es una triste realidad en nuestras calles, justo cuando la higiene debe ser fundamental como instrumento de lucha contra el Covid-19", añade.

El concejal ha roto "una lanza a favor" de la plantilla de Inagra, ya que a su juicio son los trabajadores los que se llevan el reproche ciudadano porque están en la calle, accesibles a la queja, pero ellos "realizan su trabajo de la mejor manera que pueden y con los medios que el Ayuntamiento les autoriza usar".

Se da la circunstancia, en su opinión, de que dos meses después de haber finalizado el estado de alarma el Ayuntamiento "se sigue escudando en la normativa del confinamiento" para justificar el no uso de las escobas de mano, ya que desde marzo no se pasa un cepillo por la ciudad, y Salvador "no ha sido capaz de ofrecer una sola alternativa" para solucionar el problema, "algo que sí han hecho otras ciudades con gobiernos capacitados y con propuestas inteligentes".

El viceportavoz del PSOE lamenta lo que la "incapacidad" de PP y Cs para gobernar, unida a "una serie de intereses nada claros" que están detrás del pacto de gobierno entre las dos formaciones en Granada, esté convirtiendo a Granada en "una ciudad abandonada y sucia", solo "para satisfacer las oscuras intenciones de quienes". "Hasta la fecha no han sido capaces de ofrecer a las familias granadinas más que parálisis y una opacidad que, dados los antecedentes de la derecha en la ciudad, hacen que estemos más atentos que nunca a una gestión tan inexistente como alejada del interés general", ha concluido.