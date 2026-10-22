El PSOE de Granada lleva al pleno una iniciativa para evitar accidentes en la Carretera de la Sierra

El grupo municipal socialista en una reunión con vecinos del entorno de la Carretera de la Sierra. - PSOE GRANADA

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha anunciado la presentación de una iniciativa al Pleno municipal para exigir al equipo de gobierno que implante medidas de seguridad vial urgentes en la Carretera de la Sierra.

La portavoz socialista, Raquel Ruz, tras una visita con representantes vecinales de la zona, ha lamentado que la alcaldesa Marifrán Carazo continúe "dando la espalda" a los residentes y comerciantes que llevan meses alertando del peligro en materia de tráfico que hay en la calle, donde se han registrado varios accidentes y hasta un atropello mortal.

Ruz ha explicado que los vehículos acceden a esta arteria a gran velocidad procedentes de Cenes de la Vega, mientras que los pasos de peatones desde Cuatro Caminos hasta la Plaza Duque de Galatino carecen de resaltos o elementos disuasorios para que los vehículos reduzcan la velocidad.

La socialista ha señalado que "los vecinos y vecinas se están jugando la vida cada vez que intentan cruzar para tirar la basura, ir a la farmacia, a los supermercados o llevar a los niños al colegio", por lo que ha reclamado al PP en el Ayuntamiento "una actuación urgente del área de Movilidad".

En este contexto, Ruz ha recordado que no es la primera vez que el grupo socialista se hace eco de estas peticiones vecinales, "un continuo en la Junta Municipal de Distrito al que el PP no da respuesta".

Además, ha incidido en la necesidad de que el gobierno de Carazo se siente con los afectados, "los escuche y les dé soluciones, que lamentablemente no llegan porque al tomarse desde los despachos no resuelven el problema".

Al respecto, la líder de la oposición ha enfatizado que "cuando hablamos de seguridad no hay medias tintas ni excusas que valgan; el Ayuntamiento tiene que actuar e instalar ya los elementos de protección necesarios que piden los vecinos y vecinas que son los que realmente conocen el día a día de esta calle".

A la falta de seguridad vial, la portavoz socialista ha sumado el deterioro generalizado que padece el entorno de la Carretera de la Sierra desde hace tres años. Ruz ha criticado que, un año más, este barrio haya quedado excluido de los planes de asfaltado del Ayuntamiento, dejando las calles adyacentes "llenas de socavones y en un estado lamentable".

"Es una reclamación constante que los vecinos llevan mes a mes a la Junta Municipal de Distrito y que el equipo de gobierno del PP ignora sistemáticamente", ha denunciado la edil socialista.

Por ello, Ruz ha sumado a la petición de los resaltes y la señalización especial en los pasos de peatones de la Carretera de la Sierra un plan de asfaltado integral de la zona, así como el refuerzo de la limpieza y la mejora del mantenimiento en todo este enclave del distrito Genil".