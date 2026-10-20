El PSOE de Granada reclama a la Junta la apertura del parking del metro en Camino de Ronda

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, junto a la entrada del parking subterráneo del metro situado en el Camino de Ronda. - PSOE

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha reclamado a la Junta de Andalucía la apertura "inmediata" del parking subterráneo del metro situado en Camino de Ronda, que cuenta con más de 800 plazas y permanece cerrado desde hace más de ocho años.

Ruz se ha referido a la "inacción" de la actual alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), en su etapa como consejera de Fomento, así como a su sucesora, Rocío Díaz, a las que reprocha que no tuvieran el "valor de defender los intereses de Granada ni de tomarse en serio esta infraestructura".

Según ha explicado, durante el pasado mandato municipal el equipo de gobierno socialista dejó tramitado el informe de viabilidad para licitar la explotación y a su juicio "es el momento perfecto para incluirlo en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 o sacarlo a concesión", al tiempo que ha instado al nuevo consejero de Fomento a "actuar con diligencia".

"Es una infraestructura absolutamente necesaria para dar servicio al comercio local y a los vecinos", ha señalado Raquel Ruz, exigiendo que se pongan a disposición de la ciudadanía de forma urgente las más de 800 plazas que actualmente permanecen en desuso.

Desde el PSOE subrayan que este estacionamiento se encuentra en una arteria principal de la ciudad y beneficiaría de forma directa a unas 3.000 familias y al tejido comercial del Camino de Ronda y el centro.

A esto se suma el contexto actual de restricción del tráfico derivado de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la paulatina eliminación de plazas de estacionamiento en superficie tras las recientes remodelaciones urbanas.