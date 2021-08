PSOE-A impulsa grupo de trabajo con la juventud para dar "respuestas reales" a problemas de empleo y vivienda

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha expresado este lunes que "asume el compromiso de crear un grupo en el seno del PSOE para abrir una vía de comunicación directa con los jóvenes andaluces y, desde la escucha activa, elaborar propuestas que vengan a resolver los principales problemas de este colectivo como empleo, vivienda, salud o educación".

Así lo ha asegurado la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, quien junto al secretario general de JSA, Alejandro Moyano, ha mantenido un nuevo encuentro con colectivos juveniles de la comunidad, dando continuidad a la reunión celebrada en el Parlamento con el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, según ha informado este partido por medio de una nota.

En esta nueva reunión, Márquez y Moyano han mostrado ante los jóvenes su "decepción" por el rechazo de los grupos de la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, a la creación en el Parlamento andaluz del grupo de trabajo "donde se hable de juventud para que se nos escuche a los colectivos juveniles".

Moyano ha subrayado que "no vamos a resignarnos ante este veto y este portazo del Gobierno de Moreno Bonilla, por lo que nuestro compromiso es llevarlo a cabo desde el PSOE, abrir las puertas de esta casa a todas las organizaciones".

"Queremos escuchar cuáles son las preocupaciones y problemas, sus expectativas, sus retos y sus propuestas", ha proseguido el dirigente de JSA, quien ha aseverado que es fundamental "escuchar a todos los colectivos juveniles de Andalucía sin distinción".

El dirigente juvenil socialista ha asegurado que este grupo tiene como objetivo "realizar un trabajo serio y riguroso" que venga a elaborar, desde la participación de asociaciones y colectivos, "propuestas e iniciativas que trasladaremos al Parlamento, para que de una vez por todas los jóvenes andaluces nos sintamos escuchados y respaldados por los partidos políticos, que son en definitiva los que tienen que velar por nuestros intereses".

El grupo de trabajo va a servir de "punto de partida para que desde esa escucha activa salgan propuestas reales a problemas verdaderos que tenemos los jóvenes andaluces", ha destacado Alejandro Moyano, quien ha recordado que "no puede ser que la emancipación de menores de 30 en Andalucía esté en solo un 14%, que uno de cada dos empleos perdidos durante la pandemia sea de jóvenes menores de 30 años; no podemos retroceder en derechos sociales al ritmo que marca la extrema derecha en el Parlamento, y no puede ser que conseguir un trabajo sea una odisea".

Es por ello que "esas propuestas tienen que ser la respuesta a la problemática de la juventud andaluza y tienen que nacer del seno de los propios colectivos, que nadie venga a decirnos qué necesitamos, sino que seamos protagonistas de ese debate", ha subrayado.

Con este grupo de trabajo "estamos convencidos que podremos elaborar esa batería de propuestas adecuadas para contribuir a mejorar el presente y el futuro de la sociedad joven andaluza", ha concluido.