PSOE e IU defienden la moción en Linares por responsabilidad y basada "en programa" para acabar con la "parálisis"

LINARES (JAÉN), 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

PSOE e Izquierda Unida han defendido la presentación de la moción de Linares (Jaén) contra el alcalde, Raúl Caro-Accino (Cs), que gobierna en minoría junto al PP, por "responsabilidad" y basada "siempre en programa" para acabar con la "parálisis" y la "inestabilidad" en el Ayuntamiento.

Así lo han indicado el portavoz del grupo municipal socialista, Javier Palacios, y la concejala y coordinadora local de IU, Sheila Carmona, en una comparecencia ante los medios después de que este jueves hayan registrado la moción junto a CILU-Linares.

Palacios ha asegurado que el acuerdo con IU --con el que el PSOE formaría el equipo de gobierno, dado que el partido independiente ya avanzó que no entraría en él-- es de carácter "programático" y no "de reparto de sillones y de intercambio de puestos" con el que llegó el gobierno local actual, cuando tras las elecciones municipales del 2019 pactaron Cs, PP y CILU.

Al hilo, ha subrayado que supondrá abrir la puerta en el Ayuntamiento a un nuevo gobierno de coalición con el que se pretende "dar estabilidad a este Consistorio y a la ciudad". Un equipo que estaría encabezado por el concejal socialista y secretario general del PSOE en la ciudad, Javier Perales.

Ha recordado que fue el PSOE el que ganó las elecciones municipales de 2019 "de forma mayoritaria". "A pesar de ganar, no nos permitió gobernar porque no fuimos capaces de llegar a acuerdos", ha dicho el portavoz, que ha añadido que Cs, PP y CILU pudieron sellar un acuerdo que "se ha roto" con la salida del gobierno, hace poco más de un año, de los independientes.

Tras esa ruptura, "la inestabilidad está perjudicando a la gestión, al mantenimiento, a servicios públicos", de modo que "no se puede esperar más". "Es mucho lo que queda por hacer y no podemos estar viviendo una parálisis continuar", ha comentado Palacios, no sin subrayar que se plantea por "responsabilidad" y que lo fácil hubiera sido seguir en la oposición.

La coordinadora de IU, por su parte, ha recalcado que el acuerdo con el PSOE "ha sido programático". "Programa, programa y programa siempre", ha dicho. Ha agregado que "va a ser público" y se podrá ver los ámbitos en los que se ha "intentado llegar a acuerdos que realmente sean realizables" en el periodo de tiempo que tienen por delante, ya que no se puede "vender humo".

Tras valorar que es "muy amplio", con diversas líneas de actuación, entre las que ha citado "recuperar el plan de empleo local", Carmona ha afeado a Caro-Accino que plantee que proyectos con la implicación de otras administraciones "se caerán" si no sigue en el cargo, ya que "se dan a la ciudad"

"Si hay proyectos que vienen y se caerían por parte de la Junta porque no está el alcalde actual, sería una tomadura de pelo muy grande. Porque lo que están diciendo es que no se lo dan a Linares, sino a un alcalde con nombres y apellidos. Y es algo de una gravedad enorme", ha afirmado.

MENSAJE DE TRANQUILIDAD

En su opinión, esto "es jugar con el miedo y con el miedo no se puede hacer política". "Transmito a la ciudadanía que no tenga miedo absolutamente de nada. No se va a paralizar nada. Ha habido elecciones y el Ayuntamiento ha seguido abierto y los funcionarios han seguido trabajando. Desmontemos esas mentiras, porque no va a ser así", ha subrayado.

De otro lado, cuestionado por las críticas que parte de la ciudadanía linarense está mostrando contra la moción de censura, el portavoz del PSOE ha expresado el respeto a "cualquier manifestación ciudadana, sea en forma de concentración, en redes sociales...".

"Cuando se está en política hay que recibir aplausos y también críticas", ha considerado el concejal socialista. Eso sí, ha condenado las "críticas y actuaciones sobre personas", "a nivel particular"

En todo caso, Palacios ha hecho hincapié en que fue en las elecciones de mayo de 2019 "donde se decidió, con el voto de todos los ciudadanos, cómo se iba a representar la ciudadanía dentro del Consistorio".

LA CORPORACIÓN

En los citados comicios, el PSOE obtuvo ocho concejales, frente a los cinco que consiguió el PP, otros cinco Ciudadanos; tres, CILU-Linares; dos, Linares Futuro y otros dos, IU. Finalmente, hubo pacto de gobierno entre Cs, PP y CILU.

Sin embargo, esta última formación abandonó el gobierno local hace poco más de un año ante la remodelación planteada por Caro-Accino, a su juicio, de forma unilateral y sin negociación, de modo que suponía una ruptura de facto del acuerdo. Desde entonces, los diez ediles de Cs y Partido Popular gobiernan en minoría el Ayuntamiento de la segunda ciudad más poblada de la provincia.

Fue a mediados del pasado enero cuando la dirección del PSOE de Linares anunció que consultaría a la militancia la posibilidad de iniciar contactos con otras fuerzas políticas para articular la moción de censura.

Una vez que el PSOE tuvo ese respaldo de sus bases para explorar la moción, ha venido manteniendo contactos con Linares Primero, CILU-Linares e Izquierda Unida. En este último caso, hubo acuerdo entre socialistas e IU para presentar la moción, algo que fue refrendado por las respectivas militancias.

Posteriormente, se ha unido también el apoyo de la formación independiente tras la votación de sus bases. Un respaldo determinante, ya que con sus tres concejales era clave para el resultado de la moción si finalmente se presentaba, al igual que lo fue en 2019 con el pacto con CS y el PP

La dirección de CILU-Linares planteó la necesidad de recuperar estabilidad en el Ayuntamiento, aunque determinó que "en ningún caso se entrará de nuevo en el gobierno local" que surja tras la moción de censura y que estará compuesto por los representantes de PSOE e IU.