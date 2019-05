PSOE, IU y Ganemos aprueban el presupuesto de Córdoba con votos en contra de PP, Cs y UCOR

Publicado 14/05/2019 12:18:24 CET

CÓRDOBA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PSOE, IU y Ganemos en el Ayuntamiento de Córdoba han aprobado este martes en el Pleno Ordinario el presupuesto del año 2019 de manera definitiva, con los votos en contra de PP, Cs y UCOR, con el voto de calidad de la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE). El consolidado asciende a 332 millones, mientras que las cuentas del Consistorio sin empresas, institutos y organismos municipales, suponen 286 millones de euros, con 33 millones de euros para inversiones.

Al respecto, la alcaldesa ha asegurado que el proyecto "da estabilidad a la ciudad, no solo en el ámbito de los compromisos en cuanto a infraestructuras y equipamientos, sino también para la actividad económica que se necesita".

En este sentido, la primera edil ha valorado que "se acaba el mandato con presupuestos aprobados, siendo Córdoba, junto con Almería, las únicas capitales de provincia de toda Andalucía que han conseguido tener cuatro presupuestos a lo largo de cuatro años en este mandato".

Así, considera que "es un elemento que permite mirar al futuro con más esperanza", a lo que ha añadido que "es un presupuesto que ha surgido fruto de un acuerdo amplio, que se inició en mayo de 2015 y ha permitido seguir construyendo".

Y es que, ha argumentado, "ante los agoreros que planteaban que este gobierno no iba a durar ni unos meses, no solo se ha conseguido mantener el mandato durante cuatro años, sino ser fieles a los compromisos, con aciertos y errores, y dar estabilidad".

Además, ha recordado a Ganemos, que, a su juicio, "ha tenido un papel fundamental durante estos cuatro años para que esta ciudad tenga un instrumento claro para cambiar la realidad con la que nos encontramos en mayo de 2015 y ha sido gracias a su esfuerzo y el compromiso con la ciudad".

Asimismo, la portavoz del PSOE, Carmen González, ha valorado que se ha contado con "mucho consenso y diálogo para sacar adelante los proyectos de los cordobeses", de modo que ha resaltado que "se pueda rendir cuentas en las elecciones con los deberes hechos al sacar adelante cuatro presupuestos en cuatro años".

Y la delegada de Hacienda, Alba Doblas (IU), ha advertido del "contexto especialmente difícil" en el que se han aprobado los presupuestos, "no solo por el marco de la política local" que dejó la derecha, sino por la legislación estatal con "limitaciones", al tiempo que ha aplaudido que la ciudad cuenta con presupuesto ya "independientemente del gobierno que salga de las urnas", aunque "luego pueda ser objeto de modificaciones". Han sido cuatro años de "esfuerzo" junto a Ganemos, ha subrayado la edil.

Al hilo, el portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, ha destacado que "pocas ciudades pueden presumir de aprobar en cuatro años sus presupuestos, gracias a la colaboración de Ganemos", a la vez que ha apostillado que pese a que "era mucho lo que no se cumplía", ahora "se incluyen medidas como la de soledad cero para los mayores, la defensa del derecho de alimentación saludable, las cooperativas de viviendas o planes de impulso para Palmeras y Sector Sur".

LOS NÚMEROS

En concreto, las partidas para Servicios Sociales se incrementan en dos millones de euros con relación a 2018. La Delegación de Servicios Sociales recibirá un total de 26,5 millones de euros, un 7,7% más de lo que se presupuestó en 2018. El conjunto del área Social tendrá 37,6 millones de euros, un 8,98% más que en 2018.

Se presupuestan 18,7 millones de euros para el área de desarrollo, contando al Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), al tiempo que se recogen 96 millones de euros para el área de personal, incluyendo el incremento de plantilla en Servicios Sociales, Seguridad y Bomberos.

En los 33 millones para inversiones, se incluyen 14 millones de los fondos Edusi para el desarrollo de distintos proyectos como el Parque de Levante, la Ronda del Marrubial, 'Mi barrio es Córdoba', el recinto ferial, el puente de Alcolea y la Avenida de Trassierra, entre otros datos.

"UN GRAN CUENTO CONTABLE"

Entretanto, el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ha advertido de que "se despacha el mandato con un presupuesto fallido", de forma que cree que "la ciudad no aguanta otro cuento de Ambrosio, porque cuatro años más al frente del gobierno, hunde a Córdoba". En palabras del popular, "la prioridad no ha sido el interés general, ni el paro, ni las barriadas", a lo que ha añadido que "no invierten lo que prometen".

Ante ello, el concejal ha precisado que en tesorería hay "46 millones de euros para gasto corriente y 106 millones de euros en caja a 30 de abril de 2019". Por tanto, en su opinión, "esto es un gran cuento contable y ha sido un gran fiasco político en Córdoba" en un mandato que termina "con manifestaciones en la calle", en alusión a la concentración de CTA sobre el convenio colectivo de Aucorsa.

Mientras, el portavoz de Cs, David Dorado, considera que el presupuesto "no es real y no han tenido interés en presentarlo y aprobarlo antes", de modo que "lo han forzado para esta fecha para vender humo y engañar a los cordobeses", cuando "más importante que el presupuesto es su ejecución".

Al hilo, ha manifestado que "no han sido capaces de ejecutar cuando se ha aprobado en diciembre, menos cuando se aprueba en mayo", al tiempo que ha apuntado que "son unos presupuestos 'fake', que utilizan para su campaña electoral y agarrarse al sillón, aunque luego no gobiernan", porque cree que "no están para gobernar, sino para hacer políticas sectarias". En su opinión, "ha sido el peor mandato de la democracia", con "un gobierno de improvisación".

Y el portavoz de UCOR, Rafael Serrano, ha lamentado que la aprobación definitiva de los presupuestos se haya demorado hasta "las elecciones municipales, en plena campaña electoral", a lo que ha añadido que "son papel mojado, que no se los cree nadie, excepto Ganemos, que se cree todos los cuentos de este equipo de gobierno", porque, según ha dicho, "no se ejecutan y no sirven para nada". Como ejemplo, ha citado el plan 'Mi Barrio es Córdoba 2018', con "ejecución cero".

AUDITORÍA DE LA DEUDA

En la sesión plenaria se ha dado el visto bueno al dictamen-memoria elaborado por la Comisión de Seguimiento de Auditoría de la Deuda Municipal, con los votos a favor de PSOE, IU y Ganemos, la abstención del PP y en contra Cs y UCOR. En este caso, Vicky López, edil de Ganemos, grupo que ha presidido la comisión, ha declarado que el dictamen ha sido "uno de los puntos de trabajo fundamentales de Ganemos" y que "pueda servir para saber en qué y cómo se gasta el dinero del Ayuntamiento", de cara a "mejorar la gestión pública y gastar más el dinero en la ciudad y menos en los bancos y poderosos".

También, se han aprobado dos declaraciones institucionales, una sobre la declaración del belén y de la artesanía belenística como Bien de Interés Cultural Inmaterial de Andalucía, como proceso previo a la promoción de su Declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y otra por la incorporación del Ayuntamiento al proceso de 'Localización de la Agenda 2030' y la promoción de Objetivos de Desarrollo Sostenible.