El PSOE de Jaén afea al PP que "elimine el aparcamiento de La Alcantarilla" y "prive a los vecinos de más de 140 plazas"

JAÉN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha criticado que el Partido Popular "elimina con el silencio cómplice de Jaén Merece Más (JM+) el aparcamiento en superficie de La Alcantarilla y priva de más de 140 plazas a los vecinos de Jaén". En este sentido, el concejal socialista del Ayuntamiento de Jaén Javier Padorno ha señalado que "la decisión está tomada por parte del PP en la Junta de Andalucía, que es quien ejecuta las obras de un carril bici en la Ronda Sur".

"Cuentan con el visto bueno del alcalde, Agustín González Romo, y del portavoz de JM+, Manuel Vallejo, que se ha puesto de perfil como si con él no fuera la cosa, y fue conocida por sorpresa por los representantes de la asociación de vecinos 'Cauce', del barrio de La Alcantarilla en el pasado pleno, cuando los socialistas pedimos que las obras no se cargaran este espacio que fue fruto en su día de una reivindicación vecinal ante la falta de estacionamiento", ha apostillado Padorno.

El edil ha explicado, en declaraciones recogidas por un comunicado, que este aparcamiento "no solo presta un servicio a los vecinos del barrio", sino que "es muy utilizado por trabajadores de administraciones, establecimientos y empresas del centro de la ciudad que proceden de otros barrios o de fuera de la capital".

"Son 140 plazas que se habilitaron en 2009, cuando los vecinos se movilizaron porque las obras de desdoblamiento de la Ronda Sur les dejaban sin el aparcamiento en los arcenes", ha precisado Padorno, quien ha apuntado que "la Junta, por aquel entonces del PSOE, cedió ese terreno para aparcamientos, un terreno que el PP ahora quiere eliminar y que va a causar un gran perjuicio a los vecinos de esta zona y a muchas otras personas". Asimismo, el concejal ha puesto de relieve que el punto más cercano para aparcar de forma gratuita "estará a casi un kilómetro, por lo que es evidente que PP y JM+ van a dificultar mucho el día a día de la gente".

En esta línea, ha lamentado que el PP "no haya sabido cómo salir del paso de la tropelía que la Junta va a hacer eliminando este aparcamiento en superficie y recurra al argumento de que es un espacio destinado a vivienda pública que pertenece a la Agencia de Vivienda andaluza, AVRA".

"Ni Avra ni el PP tienen intención alguna de construir viviendas en Jaén, porque no lo han hecho en los seis años en los que la derecha gobierna en Andalucía y en el Ayuntamiento acaban de firmar la disolución de la Empresa Municipal de la Vivienda, Somuvisa". Por tanto, ha subrayado Padorno, "se trata de un capricho del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ni González Romo ni Vallejo van a osar contradecirle, así que los perjudicados ante el servilismo de ambos serán, una vez más, los vecinos de Jaén".

Al respecto, el concejal ha incidido en que el PP "está dejando de escuchar las necesidades de la gente y cada vez brinda menos servicios a los vecinos por su incapacidad, prueba de ello es este aparcamiento o el estadio de La Victoria sin luz, o que no se pueda renovar el servicio de autobuses porque llevan siete meses sin contrato". "En esta ecuación JM+ es un triste bufón del PP, que no levanta la voz por no molestar a la Junta, como en este caso o en el de las obras en La Alameda, donde sigue sin forzar al PP a convocar la Comisión de Patrimonio para proteger el parque", ha remarcado.