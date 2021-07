El PSOE de Jaén defiende el "sello socialista" en actuaciones en la Sierra Sur y afea a la Junta que "invente bloqueos"

JAÉN, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha defendido que las actuaciones con cargo a fondos europeos por importe de 2,9 millones de euros en la Sierra Sur "tienen el sello socialista" porque son proyectos que vienen del año 2017 y ha afeado a la Junta de Andalucía que "invente bloqueos".

"No han sufrido ningún bloqueo ni desbloqueo posterior, salvo en la imaginación de Soledad Aranda", ha dicho en una nota el secretario de Política Municipal, José Latorre después de que la delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible destacase el "esfuerzo de gestión" para "desbloquear en los últimos dos años ayudas al desarrollo rural" por la citada cuantía.

En su opinión, "todo son inventos de la delegada de la Junta para intentar colgarse una medalla que no le corresponde y no reconocer que están hablando de herencia recibida del PSOE, de proyectos que se encontraron diseñados y avanzados con fondos europeos canalizados por el anterior Gobierno socialista y por la Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra Sur".

Así las cosas, Latorre ha valorado las dos actuaciones ejecutadas en Alcaudete para mejorar el alumbrado del Polígono Industrial Los Llanos y para dotar de cubierta a una parcela de equipamiento social en el Polígono Los Pozuelos. Dos actuaciones que visitó la delegada y que tienen "un marcado sello socialista", como ella misma sabe, al igual que todos los proyectos de la comarca hasta sumar esos 2,9 millones de euros que "efectivamente planificó la Junta de Andalucía en la anterior legislatura".

Para el responsable socialista, es "patético" que la delegada territorial de Agricultura, en ausencia de nuevos proyectos que vender, "intentara manipular, confundir a la gente y decir que esto es suyo". "Aquí no se ha desbloqueado nada. Son proyectos que se presentaron en la legislatura anterior y que tienen la resolución provisional favorable ya en el año 2018. Por tanto, lo que hace la actual Junta es recoger los frutos de lo que dejó sembrado el PSOE", ha incidido.

Ha añadido que a estas alturas no le va a pedir al PP que "haga un ejercicio de honestidad y reconozca lo mucho y bueno que ha heredado de la anterior legislatura", pero sí ha exigido "que deje de atacar, que deje de manipular y que no invente más historias para desprestigiar la etapa anterior y colgarse medallas que no le corresponden".

"Ojalá podamos aplaudir la ejecución de muchos proyectos nuevos impulsados por la Junta del PP. Pero la realidad es que a día de hoy no estamos viendo nada de nada. Ésa es la realidad que tanto incordia al PP y por eso se agarran a los proyectos que recibieron avanzados en 2019", ha manifestado.

Al hilo, ha apuntado que Alcaudete está esperando el tramo Martos-Alcaudete de la Autovía del Olivar, porque dos años y medio después de iniciarse la legislatura "nada se sabe" de cuándo van a empezar las obras de este trazado.