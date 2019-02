PSOE de Jaén dice que el "desastre" del PP en la gestión de multas de tráfico "ha costado al Ayuntamiento seis millones"

Publicado 10/02/2019 13:19:27 CET

JAÉN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista de Jaén Matilde Cruz ha explicado que desde que en 2014 el Gobierno local del PP "rompiera" el convenio de gestión con la Diputación de Jaén sobre las multas de tráfico y tras asumir el servicio para la recaudación en ejecutiva "con empresas de manifiesta incapacidad" han prescrito "miles de multas", lo que ha calificado de "desastre" y ha calculado que "ha costado al Ayuntamiento seis millones de euros".

"Si a ello se une que caducó el contrato con la empresa que se encargaba de la notificación por carta de las sanciones, el caos ha sido constante", ha añadido en un comunicado la socialista, que ha asegurado que "el Ayuntamiento nunca ejecutó las mejoras para implantar sistemas informáticos" y las bases de datos para la tramitación de las multas.

Cruz ha criticado que la primera empresa con la que se gestionó el servicio "les salió rana" y el alcalde "prometió mejorar" los medios municipales para la gestión en ejecutiva. Así, como ha relatado, en 2016 las pérdidas eran ya de dos millones de euros, a los que se sumaron 2,2 millones en 2017, año en que "el PP reconoció el grave error" de encomendar las multas a Vialine y "rescató el servicio".

Como ha aclarado, durante este tiempo, la "falta de bases de datos" hizo que además no se pudieran notificar multas a vecinos de otras localidades que cometían una infracción en la capital al no poder cruzar datos con otros ayuntamientos.

Así llegamos a mediados de 2018, momento en que "con el agravante de tener el contrato con Unipost para notificación postal de multas caducado, quedaron en el cajón más de 4.000 multas solo por no ser enviadas a los infractores". Con este dato que la socialista atribuye al propio Negociado, ha sentenciado que el año pasado al PP le habían prescrito 5.915 multas, de las que 2.753 son leves y 3.162 graves, y que el resultado es "1,5 millones de euros menos, seis millones en cuatro años".

"Al final, quienes reciben la multa, si es que la reciben, los buenos jiennenses, pagadores y cumplidores con civismo, son los que van a pagar las multas. Los que resisten, los que no pagan y esperan llegar al final, son los que el PP premia con la caducidad de la multa", ha apuntado Cruz.

Para Cruz, las multas son "un ejemplo" de cómo se está gestionando el Ayuntamiento de Jaén con Javier Márquez (PP) como alcalde y ha argumentado que "cuando no se está a lo que hay que estar, este es el resultado, una mezcla de poco interés en las cosas de Jaén y de incapacidad". En este sentido, le ha reprochado que "no tiene la cabeza puesta en Jaén" y le ha pedido que "cuando dice que no hay dinero, que se pregunte si no será por su incapacidad".

La socialista ha manifestado por último que la gestión municipal de la zona azul está "en el limbo", de la que se encarga "en precario" una "empresa sin contrato de por medio" y que ha hecho que se hayan dejado de ingresar por uso de la zona de estacionamiento controlado "más de cuatro millones de euros".