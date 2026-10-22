PSOE Jaén impulsará una batería de iniciativas en el Parlamento andaluz en defensa de la educación pública

Reunión entre PSOE y UGT sobre educación - PSOE

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha anunciado que presentará una batería de iniciativas, preguntas y proposiciones no de ley en el Parlamento de Andalucía para defender la educación pública y exigir mejoras en la provincia.

Así lo ha avanzado la parlamentaria socialista Nines Díaz tras mantener una reunión de trabajo con representantes del sindicato UGT para analizar las incidencias y el desarrollo del inicio del curso escolar.

"En la Junta de Andalucía nos van a escuchar y bien, porque la provincia de Jaén tiene muchas necesidades y puntos de mejora para ofrecer una educación pública de calidad y que refuerce la dignidad de este ascensor social para nuestros niños y niñas", ha dicho Díaz.

La parlamentaria ha calificado de "fundamental" la labor que realizan las organizaciones sindicales a la hora de detectar las carencias de los centros educativos públicos. En este sentido, ha lamentado que las necesidades detectadas sean "muchas, tanto para el alumnado como para los docentes".

Entre las principales demandas, Díaz ha reclamado de manera urgente "el refuerzo de las plantillas, dotar de recursos a los niños con necesidades educativas y mejorar los servicios complementarios que están fallando".

Sobre este último punto, ha criticado con dureza la gestión del transporte escolar, calificándola de "desastre", y ha trasladado la "preocupación" existente en la comunidad educativa sobre el futuro de este servicio a partir del próximo mes de enero.

Por su parte, la representante de UGT, Esperanza Mimbreras, ha explicado que el objetivo de trasladar estas deficiencias y dificultades del día a día de las aulas es "contribuir a que se mejore la calidad educativa".

Para lograrlo, Mimbreras ha abogado por un incremento de las plantillas en los centros escolares, haciendo especial hincapié en aquellos que atienden a alumnos con necesidades específicas. En este ámbito, la portavoz sindical ha denunciado que la Administración autonómica "no está mostrando el apoyo rápido y eficaz que necesitan".