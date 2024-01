El PSOE de Jaén señala que la "parálisis" del gobierno local en materia turística se refleja en "cifras preocupantes"

JAÉN, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha criticado que la "parálisis" del equipo de gobierno (PP-Jaén Merece Más) se refleja en una "preocupante caída en cifras", al tiempo que ha lamentado el cambio de la marca 'Jaén, Jaén Auténtica' por "un eslogan manido que comparten al menos una veintena de ciudades".

Así lo ha indicado este martes el concejal José Manuel Higueras en una comparecencia ante los medios de comunicación a las puertas de la Oficina de Turismo, trasladada y renovada en el anterior mandato y que presenta una "situación precaria con suciedad en el exterior y paneles sin funcionar".

El edil ha expresado su preocupación por la "inacción" del PP y Jaén Merece Más en materia de turismo. "Ya advertimos de la bajada en los datos de turismo y el PP sigue sin hacer nada. No es que no se tomen malas decisiones, sino es que no se toma ninguna, que es la peor decisión que se puede tomar", ha dicho.

Al respecto, ha lamentado que la capital jiennense "decrece" y cierra el año "con cifras negativas". En este sentido, ha explicado que, "si en 2022 se registraron 104.610 viajeros y 191.932 pernoctaciones, en 2023 son 98.765 viajeros y las pernoctaciones cayeron un 17 por ciento", relata.

En este punto, Higueras ha considerado que el trabajo de impulso de la gastronomía, el turismo de naturaleza y el patrimonial, con proyectos lanzados en el anterior mandato (gobernado por PSOE y CS), ha "sufrido un parón" con los actuales responsables municipales.

"Fue un trabajo encaminado a construir la identidad de Jaén como destino, una labor técnica y no política, de expertos y asesores de primer nivel durante meses que ahora no se tiene en cuenta por sectarismo político. De ese trabajo surgió el 'Jaén, Jaén Auténtica' que representa nuestra identidad y que todo el mundo hizo suyo. Al PP le suena a PSOE y no a Jaén y su única propuesta en materia de turismo es cargarse algo que funciona", ha afeado.

Al hilo, ha detallado que en San Antón han exhibido el logo 'Jaén te está esperando', que, "sin tener en cuenta el tiempo de elaboración y el coste, es el mismo eslogan que ya han usado antes Gijón, Daimiel, Bilbao y así unas 15 o 20 ciudades".

"Es un eslogan manido que no dice nada, poco profesional ¿Tan avergonzados están que ni siquiera lo presentan a la ciudadanía y a los profesionales que lo van a utilizar? Si este es el sustitutivo de un trabajo de meses y años, les pedimos que lo retiren. No entramos en el coste y en la elaboración pero que lo dejen sobre la mesa", ha resaltado.

Para el concejal socialista, el lema 'te está esperando' "no es profesional" y la imagen del turismo debe ser más dinámica "y no la de esperar a que alguien desde su sofá elija".

"Esa es la metáfora de la política turística del PP con Jaén, esperar a que las cosas pasen y no hacer algo para que pasen. El 'Jaén, Jaén Auténtica' representaba que todos los recursos turísticos de Jaén son propios de Jaén y no son clonables. Antes de ser eslogan ya lo usaba la gente, se lo oímos habitualmente a David Navarro en sus monólogos", ha afirmado.