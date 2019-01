PSOE-A lamenta que el Gobierno de PP-A y Cs esté "volcado en hacer la vida más fácil a los millonarios"

Actualizado 26/01/2019 16:41:37 CET

JAÉN, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y secretaria de Formación y Afiliados del PSOE-A, así como coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, Ángeles Férriz, ha lamentado este sábado que Andalucía "tiene hoy un Gobierno volcado en favorecer a las grandes fortunas y hacer la vida más fácil a los ricos" y "millonarios".

Así lo ha indicado Férriz en un comunicado en el que ha criticado que "las derechas de PP y Ciudadanos empiezan la legislatura tratando con guante de seda a unos pocos privilegiados que tienen las cuentas corrientes con seis ceros".

Férriz ha considerado "muy reveladora" que la primera medida aprobada por el "Gobierno de las derechas" este sábado haya sido "eliminar el impuesto de sucesiones, un impuesto que afectaba a aquellas personas que heredan más de un millón de euros y que, por tanto, no tenía que pagar la inmensa mayoría de ciudadanos".

"PP y Ciudadanos les quitan impuestos a los ricos y engordan los bolsillos de los millonarios. Eso es lo que acaban de hacer en su primer Consejo de Gobierno: dar el primer paso para convertir a Andalucía en un paraíso para ricos", ha criticado Férriz.

La responsable socialista ha señalado que esta medida tiene "consecuencias por la pérdida de ingresos de la administración, ya que los ricos dejan de aportar millones de euros en impuestos". "PP y Ciudadanos tendrán que explicar de dónde va a salir ahora ese dinero para poder sostener el sistema público. Eliminar impuestos y mantener la sanidad, la educación y las políticas sociales es incompatible", ha advertido en esa línea.

Para Férriz, PP y Ciudadanos "vienen con la idea clara de desmantelar el Estado de Bienestar" y, por eso, "inician su estrategia con la supresión o rebaja de impuestos, que es una política de derechas de manual".

"Bajan los impuestos, por lo que bajan los ingresos, se reduce la financiación de las políticas públicas, se produce un deterioro de la sanidad, la educación y la atención social y, al final, en consecuencia, llegaremos a la fase de recortes y privatizaciones", ha dicho la dirigente socialista, que ha apostillado que "esto no son hipótesis: es lo que hace la derecha allí donde gobierna".

La responsable socialista ha querido dejar claro que el PSOE "no se va a quedar cruzado de brazos" y va a "defender los intereses generales de la ciudadanía andaluza". "Vamos a luchar para que no se pierdan derechos, para que no haya políticas injustas y para que no se beneficie a los de siempre en detrimento de la inmensa mayoría de hombres y mujeres de esta tierra", ha zanjado Férriz.