El PSOE de Lanjarón considera "irónico" que el primer acto de Moreno en Granada sea en una residencia de gestión privada

Publicado 31/01/2019 18:05:54 CET

LANJARÓN (GRANADA), 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo municipal del PSOE en Lanjarón (Granada), Raúl Ruiz, ha considerado "irónico" que el primer acto en la provincia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya sido la inauguración de una residencia con gestión y servicio privados, donde "todas las plazas y la gestión son privadas, pese a que está construida en terrenos públicos".

"Es muy simbólico que el primer acto en Granada del nuevo Gobierno de derecha apoyado por la extrema derecha sea que el mayor artífice de los recortes de la Ley de Dependencia promocione un recurso privado", ha indicado Raúl Ruiz en una nota de prensa, tras haber asistido al acto de inauguración de una residencia "cuyos terrenos fueron adquiridos para el pueblo por un Gobierno socialista".

Además, ha advertido de que "la nueva consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha llegado a Lanjarón sin los deberes hechos, ya que la residencia no cuenta con la autorización para su funcionamiento por parte de su Consejería, por lo que no se han podido iniciar los trámites de acreditación del centro y, por tanto, no se pueden concertar plazas".

Es una autorización, ha añadido el edil socialista, que se "ha retrasado a instancias del Ayuntamiento de Lanjarón, que en varias ocasiones ha cancelado la inspección correspondiente de las instalaciones por parte de los servicios técnicos de la Junta".

A su vez, Ruiz ha aseverado que Moreno "tiene una oportunidad de rectificar y apostar firmemente por la Dependencia, comenzando por venir a Lanjarón con las plazas concertadas, y comprometiéndose a mantener una ley que tanto bien ha hecho a la sociedad andaluza y que ha dado dignidad a miles de personas".