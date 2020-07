El PSOE no asistirá a los plenos municipales de Cañete mientras se incumpla el régimen de sesiones

CAÑETE DE LAS TORRES (CÓRDOBA), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cinco ediles que integran el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cañete de las Torres (Córdoba) han decidido no asistir al Pleno municipal de este jueves, "postura que persistirá en el tiempo", según han avisado, "mientras no se cumpla" el Régimen de Sesiones Ordinarias del Pleno del Consistorio.

Así lo han comunicado, en un escrito presentado este mismo jueves en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, los ediles socialistas, que son "conscientes" de que con ello renuncian "a la retribución pactada por asistencia" a los plenos, pero entendiendo que se hace preciso, dado que "se está coartando deliberadamente y de forma intolerable" su "labor de oposición", por la acción de "una mayoría absoluta", la del PP, "que no debería servir para incumplir aquello que, de buena voluntad, se ha acordado por unanimidad".

El Grupo del PSOE se ha referido así a como, según el citado régimen, las sesiones ordinarias de pleno deben celebrarse "el último jueves de cada dos meses, correspondiendo a los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre", pero, "de los seis plenos ordinarios celebrados" en este mandato, "solo dos se han celebrado" de acuerdo a lo establecido.

A eso se suma que, según la normativa de aplicación, "las sesiones ordinarias han de convocarse al menos con dos días hábiles de antelación, siendo motivo de nulidad de los acuerdos adoptados" si no se hace así, resultando, según señalan los socialistas en su escrito, que no se ha hecho de esta forma para el Pleno ordinario de este jueves.

Es más, según el régimen estipulado por el propio Pleno, la próxima sesión ordinaria debía celebrarse el próximo 30 de julio, razón por la que los ediles del PSOE, no solo no acudirán a las sesiones plenarias, sino que, "de continuar esta situación", no descartan "interponer las acciones que sean necesarias, por la vía contencioso administrativa".