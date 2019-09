PSOE-A pedirá "amparo" de la Mesa del Parlamento para recibir el expediente solicitado sobre la hermana de Moreno

Publicado 29/09/2019 12:49:15 CET

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A de Presidencia en el Parlamento andaluz, Carmelo Gómez, ha anunciado este domingo que los socialistas pedirán "amparo" de la Mesa del Parlamento para recibir el expediente solicitado sobre la adjudicación de la plaza pública a la que accedió María Dolores Moreno, hermana del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un conservatorio público de Málaga.

En declaraciones a periodistas este domingo en Sevilla, Gómez ha recordado que el PSOE solicitó dicho documento, dado que accedió a la plaza "sin ser la primera". En este sentido, ha señalado que la ley plantea que se tiene que entregar ese expediente en "un mes" pero "han pasado ya casi 45 días y no lo tenemos".

El socialista se ha preguntado "qué tienen que ocultar Moreno y su Gobierno" si no ha habido "enchufismo y las cosas están claras". Por ello, ha reclamado que se ponga el expediente "encima de la mesa" porque "no vamos a poder hacer nuestro trabajo hasta que no lo tengamos".

Así, el parlamentario ha expresado que, "antes de tomar otras medidas mas contundentes", solicitaran "amparo" en la Mesa del Parlamento para que "se nos deje hacer nuestro trabajo", ha concluido.