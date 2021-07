El PSOE pide "compromiso real y celeridad" a la alcaldesa de Mancha Real (Jaén) para estabilizar a empleados temporales

MANCHA REAL (JAÉN), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Mancha Real (Jaén) ha pedido "compromiso real y celeridad" a la alcaldesa, María del Mar Dávila (PP), para solucionar la situación de los trabajadores temporales del Ayuntamiento así como la de la Policía Local.

Así lo ha indicado la portavoz socialista, Ana Linares, quien ha explicado que el partido ha expresado su apoyo a los afectados con su presencia en la concentración convocada este jueves por UGT Servicios Públicos de Jaén para reclamar la estabilización del empleo temporal y la equiparación salarial del citado cuerpo con el resto de los trabajadores municipales

"El PSOE va a estar al lado de estos trabajadores y trabajadoras, porque defender sus reivindicaciones es defender también el interés general de los hombres y mujeres de Mancha Real", ha manifestado en una nota Linares.

Ha reiterado la "mano tendida" del PSOE para sentarse a hablar, colaborar y llegar a acuerdos que permitan dar respuesta a las reivindicaciones de estos colectivos. Por ello, ha lamentado que el equipo de gobierno del PP rechazara en el pleno del pasado martes la moción que presentó dirigida a estabilizar el empleo de los temporales.

"No se entiende que el PP votara en contra de esta propuesta, que era un punto de partida para empezar a arreglar esta situación. La alcaldesa dice que tiene la voluntad de hacerlo y que ha empezado a trabajar en ello, pero la realidad es que no vemos avances y a la hora de votar lo hacen en contra", ha afirmado.

Al respecto, ha considerado que las "excusas" de Dávila son "inquietantes", por cuanto "ni siquiera respetan la verdad". Según ha añadido, "se escudó" en que había solicitado un informe preceptivo a la Diputación antes de acometer este proceso y que tenía que esperar. "Pero la realidad es que este proceso no requiere de informe preceptivo. Mal empezamos cuando la alcaldesa se escuda en falsedades", ha indicado.

La portavoz socialista ha explicado que este proceso "supondría ajustarse a la ley siguiendo las directrices del Estado", que está marcando la necesidad de rebajar a menos del ocho por ciento la temporalidad en el empleo de los ayuntamientos. Por este motivo, ha pedido a Dávila que "no eluda su responsabilidad" y "se ponga a gobernar de verdad".

"Hay que hacerlo para garantizar los derechos de los trabajadores, consolidar sus puestos en cumplimiento de los principios constitucionales y del acuerdo entre Gobierno y sindicatos, y asegurar la prestación de unos servicios públicos de calidad para los vecinos y vecinas de Mancha Real", ha declarado.

SITUACIÓN "INADMISIBLE" EN LA POLICÍA LOCAL

Con respecto a la Policía Local, Linares ha tildado de "inadmisible" haber llegado a mitad del mes de julio "sin que la alcaldesa haya sido capaz ni siquiera de sentarse con los representantes de la plantilla". A su juicio, "es de traca" y "no se entiende" tener "un problema como este y no haber abierto la más mínima vía de diálogo".

Ha recordado que esta situación deja al municipio sin agentes de Policía Local durante las 24 horas del día en estos meses de verano. "Es incomprensible que Mancha Real se quede sin Policía Local durante noches y sábados en julio y agosto, una merma que nuestros vecinos y vecinas no se merecen y que es fruto de la falta de anticipación de Dávila, que no ha sabido o no ha querido arreglarlo", ha lamentado.

Linares ha añadido que la falta de efectivos de Policía Local es un problema que "Dávila ha dejado pudrirse sin hacer nada" y que "de aquellos polvos vienen estos lodos". "Su falta de planificación, su falta de voluntad para ampliar la plantilla y su falta de compromiso para haber convocado en 2019 las dos plazas vacantes nos han abocado a esta situación de evidente inseguridad", ha reprochado.